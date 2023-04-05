В Ульяновске из-за областного мероприятия отменен концерт Дианы Арбениной

Концерт Дианы Арбениной в Ульяновске, запланированный на 15 апреля, отменяется. Об этом «Ъ» сообщил заместитель директора дворца спорта «Волга-Спорт-Арена» Алексей Игонин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Господин Игонин сказал «Ъ», что концерт в этот день «не может состояться, так как накануне, за день до этого, будет большое областное мероприятие». По его словам, 14 апреля на «Волга-Спорт-Арене» «запланирован областной Ифтар» (у мусульман — вечернее разговение во время священного месяца Рамадан, в данном случае — большой благотворительный ужин).

«Он традиционно у нас проходит на "Волга-Спорт-Арене" и в этом году запланирован на 14 апреля. И мы просто не сможем принять подряд два таких крупных мероприятия. Мы сразу сказали организатору, что технически на эту дату мы концерт не примем»,— пояснил заместитель директора, заметив, что точно не помнит дату, когда поставил в известность организатора и просил прекратить продажу билетов.

Действительно, согласно афишам, Ифтар запланирован на 14 апреля. Он также заметил, что организатор пока к ним не обращался для переговоров по поводу другой даты. «Но мы,— продолжил Алексей Игонин,— не знаем, насколько будет возможно определить другую дату, потому что сейчас у нас проходит чемпионат по кёрлингу, потом мы размораживаем арену, потом будет еще пара концертов и спортивные мероприятия, хотя в теории какие-то даты еще можно смотреть».

Концерты Дианы Арбениной по разным причинам отменены еще в ряде городов России.

Ранее, как сообщал ТАСС, был отменен концерт Дианы Арбениной в Чебоксарах, запланированный на 14 марта, по причине того, что организаторы концерта не исполнили свои обязательства — не произвели предоплату и не представили техзадание на проведение мероприятия.

Сергей Титов, Ульяновск