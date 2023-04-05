Футболку приобщили к делу

Неожиданное развитие получила история 20-летней жительницы Красноярска Полины Дворкиной, которая в марте 2022 года, по версии СКР, расправилась с отцом, а потом пришла в детский сад с ружьем, планируя убить мальчиков. Пока идет следствие по делу об убийстве и стрельбе, девушку привлекли к административной ответственности за возбуждение ненависти к мужчинам и оштрафовали на 10 тыс. руб. До нападения, говорится в деле, девушка разослала зарубежным изданиям и СМИ-иноагентам свой манифест на тему радикального феминизма, а направившись с ружьем и боекомплектом в детский сад, надела футболку с враждебной по отношению к мужчинам надписью. Свою вину по административному делу она признала.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии Фото: СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

Железнодорожный районный суд Красноярска рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Полины Дворкиной, арестованной год назад по обвинению в убийстве отца и стрельбе в детсаду. Она обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 30 и ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних). Уголовное дело в отношении Полины Дворкиной еще расследуется

События, которые изложены в административном протоколе, произошли 28 марта 2022 года. В этот день, установили правоохранители, девушка подготовила свой «феминистский манифест». Текст содержал цитаты из книг, написанных феминистками, в которых декларировалась «необходимость совершения женщинами против мужчин насильственных действий и убийств», говорится в протоколе. Манифест Полина Дворкина со своего iPhone разослала по электронной почте в ряд зарубежных изданий и телеканалов, а также СМИ-иноагентам — всего более 10 адресов.

Во втором эпизоде административного дела говорится о том, что в тот же день девушка пришла в детсад №31, имея при себе ружье 12-го калибра и боекомплект, с целью убийства мальчиков из группы «Карамельки». Экспертиза установила, что в тексте «манифеста» и надписи на футболке обвиняемой, которую Полина Дворкина сделала черным маркером, «имеются побуждения к враждебным действиям по отношению к группе лиц, объединенных по принципу пола».

На Полину Дворкину составили протокол по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды). При рассмотрении его в суде, рассказали источники „Ъ“, девушка признала вину. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Красноярского края, Полине Дворкиной назначили штраф в размере 10 тыс. руб.

По данным следствия, вооруженной девушке пытались помешать воспитатели детского сада. Одна из них стала отнимать у пришедшей ружье, в этот момент произошел выстрел в стену. Сотрудницы детсада задержали нападавшую и удерживали ее до приезда полиции. Выяснилось, что незадолго до попытки нападения на детсад девушка застрелила своего отца. Как рассказали источники „Ъ-Сибирь“, знакомые с ходом следствия, девушка разделяла идеи радикального феминизма и, вероятно, в подражание представительнице этого движения, американской писательнице-феминистке Андреа Рита Дворкин, взяла ее фамилию. Ранее сибирячку звали Софья Кечина. Признала ли девушка вину по уголовному делу, не известно.

Полину Дворкину поместили в СИЗО. 24 марта 2023 года суд продлил ей срок заключения под стражей еще на два месяца и 20 суток, до 16 июня.

В январе в Красноярске завершилось рассмотрение уголовного дела сотрудников ЧОП, которое заключило контракт на охрану детсада. Директор охранного агентства обвинялся в том, что допустил к работе подчиненную, которая не владела навыками охраны. Также он не обеспечил ее металлоискателем. Охранница, по версии следствия, нарушила должностную инструкцию и пропустила на территорию детсада вооруженную девушку. По ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности) им назначили соответственно два и два с половиной года в колонии общего режима.

Константин Воронов