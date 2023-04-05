Волгоградский суд признал директора компании виновным в мошенничестве при ликвидации свалок

Центральный районный суд Волгограда признал технического директора ООО «Гринлайт» Михаила Калонкина виновным в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Подсудимого приговорили к 7,5 годам колонии общего режима и штрафу в размере 700 тыс руб. Частично удовлетворен и иск регионального комитета природных ресурсов о взыскании материального ущерба.

ООО «Гринлайт», получила 269 млн руб за ликвидацию 18 свалок. По условиям контракта компания должна была вывезти мусор на полигон к хутору Заяр. Сотрудники УФСБ по Волгоградской области выяснили, что часть отходов была закопана на этом же месте.

Михаил Калонкин два скрылся от следствия и два года находился в международном обыске. На данный момент приговор не вступил в законную силу.