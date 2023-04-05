Amazon и Microsoft грозит антимонопольное расследование в Великобритании

Британский регулятор телекоммуникационного рынка Ofcom объявил сегодня, 5 апреля, что завершил проверку деятельности Amazon и Microsoft на рынке облачных услуг в Великобритании. Регулятор пришел к выводу, что американские корпорации доминируют на рынке и устанавливают правила, которые мешают клиентам переходить к другим операторам или пользоваться услугами сразу нескольких облачных провайдеров. Исходя из этого, Ofcom рекомендовал Управлению по конкуренции и рынкам (CMA) провести собственное антимонопольное расследование в отношении двух компаний.

Ofcom выяснил, что на долю Amazon и Microsoft приходится 60–70% рынка облачных услуг в Великобритании. Их ближайший преследователь — Google, чья доля составляет 5–10%. В рамках исследования рынка Ofcom установил, что вышеперечисленные компании устанавливают более высокие сборы за вывод данных из их облачных сервисов, нежели менее крупные конкуренты. Кроме того, их сервисы плохо или вовсе не взаимодействуют с сервисами конкурентов, а системы скидок удерживают клиентов от перехода к другим провайдерам.

Кирилл Сарханянц