ЕАЭС и Индонезия провели первый раунд переговоров по заключению соглашения о свободной торговле

В Джакарте состоялся первый раунд переговоров между представителями Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Индонезии по поводу заключения соглашения о свободной торговле, сообщает пресс-служба организации в Telegram.

«По итогам 2022 года взаимная торговля стран ЕАЭС с Индонезией увеличилась на 58% по сравнению с 2021 годом. Соглашение о свободной торговле позволит обеспечить дополнительный рост товарооборота, создав условия для эффективной реализации экспортного потенциала наших экономик»,— передает пресс-служба слова начальника отдела специальных вопросов торгового регулирования департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Антон Цециновский.

По его мнению, результаты первого раунда переговоров дают возможность с оптимизмом смотреть на перспективы динамичного проведения переговоров в дальнейшем.

В мае 2022 года главы государств—членов ЕАЭС приняли решение о начале переговоров по заключению соглашения о свободной торговле с Индонезией. О старте переговоров министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев и министр торговли Индонезии Зулкифли Хасан объявили в декабре прошлого года.

Эрдни Кагалтынов