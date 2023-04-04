Смольный дебютирует с новым видом финансирования социальных объектов

ООО «Мега-Инвест» (входит в группу Газпромбанка) и ООО «Проектная компания СД 25» (входит в группу «Главстрой Санкт-Петербург») построят в 2024 году школы на 1375 и 550 мест в рамках концессионных соглашений с правительством Петербурга. Предварительная стоимость соцобъектов оценивается в 5 млрд рублей, из них 300 млн будет выделено из федерального бюджета. Для Петербурга это первый опыт возведения соцобъектов в рамках подобных соглашений, в мае город планирует провести конкурсы на строительство еще трех школ.

В рамках соглашения о сотрудничестве с Газпромбанком в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП), заключенного на ПМЭФ-2022, правительство Санкт-Петербурга подписало концессионные соглашения с инвесторами по строительству двух общеобразовательных школ. «Мега-Инвест» построит школу на 1375 мест на Морской набережной в Василеостровском районе. «Проектная компания СД 25» займется возведением школы на 550 мест на проспекте Энгельса в Выборгском районе.

Как сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе комитета по инвестициям Санкт-Петербурга, предварительный объем капитальных затрат по созданию этих школ оценивается почти в 5 млрд рублей. «Итоговая сумма будет известна после заключения государственной экспертизы»,— говорится в ответе на запрос издания. Город предоставит инвесторам в аренду земельные участки и будет участвовать в софинансировании строительства. Средства на возведение этих школ предусмотрены в бюджете города на 2023–2024 годы, уточнили в комитете по инвестициям. Кроме того, проекты прошли конкурсный отбор Министерства просвещения РФ на получение софинансирования из федерального бюджета, размер которого составит около 300 млн рублей. Инвесторы получат проектное финансирование на строительство соцобъектов от Газпромбанка.

Генеральный директор «Проектной компании СД 25» (группа «Главстрой Санкт-Петербург») Михаил Харченко рассказал «Ъ-СПб», что предварительный объем инвестиций в школу на проспекте Энгельса в ЖК «Северная долина» составит 1,6 млрд рублей, из них 118 млн поступят в рамках федерального софинансирования.

По словам господина Харченко, в настоящее время в «Северной долине» возводятся шесть соцобъектов: две школы, два детских сада и две поликлиники. Их строительство ведется согласно инвестиционному соглашению с городом, и на каждый из объектов «Главстрой Санкт-Петербург» получил проектное финансирование с определенным лимитом. «Механизм ГЧП предполагает отличную, более сложную от традиционной форму взаимодействия между городом и застройщиком,— поясняет руководитель «Проектной компании СД 25».— Инвестор строит и сдает объект, получая компенсацию прямых расходов, и дополнительно в течение пяти лет осуществляет административно-хозяйственную эксплуатацию объектов».

По информации комитета по инвестициям, на официальном сайте ГИС «Торги» сейчас опубликованы предложения о заключения концессионных соглашений на строительство еще трех школ в Петербурге: на 550 мест в районе Гуммолосары (Пушкин), на 1375 мест на Октябрьской набережной и на 1100 мест на Ленинском проспекте. Срок приема заявок — до 11 мая 2023 года.

Александра Тен