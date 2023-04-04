В Красноярском крае обнаружили останки убитых 22 года назад девушек

В городе Кодинске Красноярского края на глубине 5,5 м обнаружили останки несовершеннолетних девушек, пропавших 22 года назад. Они были убиты 26 июня 2000 года, сообщило региональное управление Следственного комитета России (СКР).

24 марта 2023 года следователи и оперативные сотрудники задержали в Красноярске подозреваемого в убийстве девушек 41-летнего мужчину. Во время допроса он рассказал о случившемся. В течение последних девяти дней велись поиски останков на площади более 900 кв. м. Накануне, 3 апреля, на территории гаражного массива города Кодинска были найдены костные останки девушек и их личные вещи: часы, два комплекта обуви, предметы одежды.

Девушки 16 и 17 лет в июне 2000 года, как сообщает следствие, пришли в гараж к своему знакомому, чтобы потребовать отданные в долг средства. В ответ мужчина нанес девушкам несколько ударов по голове и телу кувалдой. Их тела он сбросил в глубокую яму неподалеку от гаража. Заявление об их исчезновении написала мать одной из них. На протяжении нескольких лет следствие не могло установить обстоятельства произошедшего.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве двух человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сейчас он находится под стражей.

Лусине Баласян