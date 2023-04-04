«Практик» ищет себя в регионах

Петербургский оператор гибких офисов «Практик» собирается увеличить число объектов в регионах. Сеть откроет новую площадку в Новосибирске стоимостью свыше 140 млн рублей и выйдет на рынки Воронежа и Челябинска. Спрос на такие проекты в регионах существует, но его уровень ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге, что может увеличить сроки окупаемости, предупреждают эксперты.

«Практик» откроет коворкинг площадью 2,2 тыс. кв. м, который расположен в многофункциональном здании на территории жилого комплекса «Европейский берег» в Новосибирске. Об этом «Ъ-СПб» рассказали в сети. Гибкий офис будет рассчитан на 450 рабочих мест, его стоимость превысит 140 млн рублей. Инвестором выступит партнер «Практика», который не раскрывается. В девелоперской компании «Брусника», которая выступает застройщиком жилого комплекса, уточнили, что не владеют площадями, на которых будет запущен коворкинг.

Для «Практика» это будет третий гибкий офис на рынке Новосибирска. В перспективе сеть собирается расширить присутствие на рынке Самары, а также выйти в Воронеж и Челябинск. Кроме того, оператор гибких офисов собирается запустить еще одну площадку в Новосибирске. По словам CEO «Практика» Владимира Дорофеева, с 2020 года в России наблюдается тенденция к децентрализации бизнеса и в регионах наблюдается огромный спрос на качественные гибкие рабочие пространства. В управлении сети находятся объекты в Москве, Санкт-Петербурге, Махачкале, Великих Луках, их общая площадь превышает 34 тыс. кв. м.

Присутствие в регионах расширяет и другой крупный петербургский оператор гибких офисов — Page (входит в ГК «Бестъ»). До конца этого года сеть собирается открыть собственный коворкинг в Калининграде площадью 5 тыс. кв. м в бывшем здании Сбербанка и площадку по франшизе в Твери.

Гибкие офисы «Практика» в новых локациях будут востребованы, особенно в Новосибирске, где ощущается дефицит качественного предложения, полагает заместитель директора департамента офисной недвижимости Nikoliers Елена Медушевская. Со стороны банков и IT-компаний наблюдается спрос на офисные площади в регионах, что позволяет рассчитывать на хорошую заполняемость, отмечает она.

Интерес к аренде площадей в гибких офисах в регионах проявляют федеральные корпорации, поскольку там более низкий уровень оплаты труды, объясняет генеральный директор УК «Ареопаг» (управляет сетью коворкингов Smart) Данил Барышев. Но при этом стоимость создания гибкого офиса будет сопоставима с московской и петербургской, тогда как доходы — ниже, что приведет к увеличению сроков окупаемости, предупреждает он. Еще один риск для таких проектов связан с миграцией сотрудников в более крупные города, добавляет господин Барышев.

Константин Куркин