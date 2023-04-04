Ave, торговля

Собственником крупного торгово-развлекательного центра «СБС Мегамолл» в Краснодаре стал бенефициар девелопера AVA Group Ваган Арутюнян. Сумма сделки не разглашается. Представители застройщика обещают сохранить основной профиль ТРЦ. Эксперты отмечают, что подобные объекты требуют реконструкции, вкладывать средства в которую сегодня рискованно. Стоимость строительства такого объекта с нуля оценивается в 15–17 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ТРЦ «СБС Мегамолл» включает торговую галерею, «SBS Мебель», развлекательный центр «Семь звезд», а также гипермаркеты «Ашан» и Leroy Merlin.

Фото: sbsmegamall.ru ТРЦ «СБС Мегамолл» включает торговую галерею, «SBS Мебель», развлекательный центр «Семь звезд», а также гипермаркеты «Ашан» и Leroy Merlin.

Фото: sbsmegamall.ru

Холдинг AVA Group заключил сделку по приобретению имущества торгово-развлекательного центра «СБС Мегамолл». Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в компании. Сумма сделки не называется. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», стопроцентным владельцем ТРЦ, расположенного по ул. Уральской, 79/1, стал Ваган Арутюнян (собственник AVA Group).

По словам вице-президента по коммерции и цифровизации AVA Group Татьяны Фоменко, сделка по покупке нового актива создает в структуре холдинга еще одно направление деятельности — управление торгово-развлекательным центром. «Мы планируем сохранить один из первых ТРЦ Краснодара, для многих с этим местом связаны яркие детские воспоминания от посещения детских игровых комплексов, боулинга, кинотеатра. Вместе с тем мы расширим возможности существующего объекта»,— рассказала она.

«СБС Мегамолл» — один из крупнейших торгово-развлекательных комплексов Краснодара. Его общая площадь составляет 252 тыс. кв. м. Здесь расположены магазины известных брендов, «SBS Мебель», развлекательный центр «Семь звезд» с боулинг-клубом, рестораном и кинотеатром, а также гипермаркет «Ашан».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», стоимость активов ООО «СБС Мегамолл» на 2021 год составляла 2,1 млрд руб. Выручка общества в то же время была 1,4 млрд руб., чистая прибыль — 511 млн руб. Общество было создано в 2019 году. Его прежним владельцем являлась кипрская компания Global bridge (gbh) limited. Арендаторами зданий по адресу ул. Уральская, 79/1 являются ООО «Ресто Юг», ООО «ДНС ритейл», ООО «Велис» и др.

AVA Group — инвестиционно-строительный холдинг, основанный в 2007 году. Штаб-квартира расположена в Краснодаре. По данным компании, холдинг на начало 2023 года занимал 18-е место среди российских девелоперов по объему текущего строительства. На тот момент AVA Group строила 42 многоквартирных дома, 12 жилых комплексов и три проекта сервисных апартаментов в Краснодаре, Сочи и Анапе общей площадью 660 тыс. кв. м.

В феврале текущего года AVA Group и курорт «Роза Хутор» стали партнерами по управлению гостиничными объектами. Под управление отельного оператора LeePrime Group (входит в состав AVA Group) перешли четвертый и пятый корпуса апартаментов Valset в «Розе Долине» и комплекс Rosa Village в Горной Олимпийской деревне.

Гендиректор консалтинговой компании Macon Илья Володько отметил, что на рынке Краснодара сегодня происходит переформатирование торговой недвижимости, и напомнил, что недавно в краевой столице были проданы ТРЦ «Галактика» и «Карнавал». «Есть несколько причин, по которым совершаются такие сделки. Из-за событий последних лет, начиная с пандемии, этот сектор недвижимости оказался под ударом. Его инвестиционная привлекательность снизилась. Уход торговли в онлайн — это не история ближайшего десятилетия, он уже происходит. Помимо этого, сегодня люди очень аккуратно тратят свои деньги»,— отметил эксперт.

По его словам, бум строительства торговых центров в Краснодаре произошел лет пятнадцать назад. «Сегодня они морально устарели, им требуется реконструкция, необходимо искать новые форматы, в большей степени развивать развлекательный сегмент. На это нужны средства, и тут собственники либо сами ищут деньги на реконструкцию, а это сложно и рискованно, либо продают объекты»,— рассказал Илья Володько.

Он считает, что «СБС Мегамолл» является знаковым ТРЦ для Краснодара и, скорее всего, у нового инвестора есть возможности для его развития. Господин Володько затруднился ответить на вопрос, сколько сегодня может стоить такой ТРЦ. «Сложно предположить. Такие сделки в Краснодаре происходят очень редко. Но если построить такой комплекс с нуля, он бы стоил 15–17 млрд руб.»,— заключил эксперт.

По мнению директора компании «Этажи-Кубань» Вадима Камалова, бизнес торговых центров в Краснодаре так или иначе является прибыльным. «Я бы на нем крест точно не ставил. Не исключаю, что AVA Group частично сохранит профиль объекта. Однако, возможно, часть площадей, например склады, будут использовать по основному профилю компании — строительному бизнесу»,— сообщил эксперт.

Андрей Ульченко

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