Паспорта с привилегиями за счет недвижимости

ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге провел конференцию «Второе гражданство и вид на жительство: обзор лучших программ 2023 года», посвященную ключевым рынкам зарубежной недвижимости и возможностям получения гражданства или статуса постоянного места жительства за инвестиции. Официальные программы для россиян в этом году стремительно сокращаются, но варианты все же есть, уверены эксперты. А некоторые могут еще успеть запрыгнуть в последний вагон карибских паспортных программ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конференция ИД «Коммерсантъ» «Второе гражданство и вид на жительство: обзор лучших программ 2023 года»

Конференция ИД «Коммерсантъ» «Второе гражданство и вид на жительство: обзор лучших программ 2023 года»



Сокращенные возможности

С февраля 2022 года рынок эмиграционных услуг кардинально изменился. Сегодня данными услугами продолжают пользоваться состоятельные бизнесмены и их семьи, а в числе новых клиентов — молодые люди, в том числе IT-специалисты, которые «подняли» свое состояние на криптовалюте. «Если до девяностых годов люди оформляли второе гражданство, чтобы подчеркнуть свой статус, то сегодня это некая страховка от того, что происходит в турбулентном мире, а в некоторых случаях — трамплин для выбора места жительства в Евросоюзе или Южной Америке. Первую волну активного интереса к оформлению гражданства подстегнула пандемия: второй паспорт давал возможность покинуть страну, а в иных случаях давал шанс безвизового передвижения. Наш бизнес цикличный. Под каждое политическое, экономическое, социальное потрясение спрос на вторые паспорта или виды на жительство увеличивается в разы. За последние три года количество наших клиентов возросло в десятки раз»,— рассказывает Софья Силина, вице-президент Apex Capital Partners на территории РФ и СНГ (компания, присутствующая на рынке 32 года).

По словам спикера, сегодня из официальных предложений действует всего три программы, одна из которых — гражданство Гренады — открыта до 31 марта. Стоит отметить, что Apex Capital Partners — лицензированный агент на всех пяти Карибских островах. До марта 2022 года можно было участвовать в программах на всех островах, но после политической воли осталась только Гренада.

«Последние желающие могут войти в программу гражданства через инвестиции Гренады до 31 марта. Мы загрузим данные, а в течении нескольких последующих месяцев — апрель, май, июнь — сможем подготовить пакет документов»,— уточняет возможности госпожа Силина.

Как правило, пакет документов внушительный. Желающему получить гражданство необходимо подтвердить своей доход официально, а также нельзя иметь статус лица, находящегося под санкциями. Полученное гражданство дает возможность безвизового передвижения и возможность пребывания до 90 дней в полугодие в странах Евросоюза Шенгенской зоны, до 180 дней — в Великобритании, до 30 дней — в Китае. Также есть возможность оформления туристической визы в США сроком на 10 лет и бизнес-визы (Е-2), но после проживания не менее трех лет в стране гражданства.

Получить паспорт можно двумя способами: взнос в благотворительный фонд ($150–200 тыс.) или покупка доли в отельном проекте ($220 тыс.). Опцией предусмотрен только один отель — InterContinental Grenada, бумаги которого можно перепродать на вторичном рынке через пять лет. В целом гражданство Гренады оформляется 10–12 месяцев из-за большого числа проверок.

Вторая открытая программа по гражданству за инвестиции — Турция. Пока предпосылок для ее закрытия нет. Как правило, Турцию рассматривают релоканты. Программа подразумевает приобретение недвижимости от $400 тыс., которую можно использовать для собственного проживания или сдачи в аренду. Но такое гражданство не дает возможности безвизового передвижения по странам Шенгена. Из плюсов можно отметить, что оформление документов достаточно быстрое — до полугода, а пакет минимальный.

«События февраля 2022 года существенно повлияли на восприятие турецкого рынка недвижимости иностранными инвесторами. На фоне этого появился интерес к еще одной опции паспортной программы Турции — банковскому депозиту в местном банке на сумму не менее $500 тыс. на срок три года с момента получения гражданства»,— отмечает Софья Силина.

Третья программа — оформление в стране Вануату (бывшая колония Великобритании), которая находится в Тихом океане. У них есть безвизовый въезд пребывания в Великобритании до 180 дней. Но страну лишили возможности безвизового передвижение по Шенгенской зоне Евросоюза. Оформляется гражданство за три месяца, и при процедуре практически нет никаких проверок. «Как правило, оформляют данное гражданство те, кому нужен быстро и недорого оформить второй паспорт. Вход в программу на одного человека — $130 тыс., на семью — $180 тыс. Идеальная программа для тех, кому просто нужна “корочка” с Великобританией для того, чтобы летать частным рейсом или высвободить яхту из евросоюзной страны. Кроме того, вануатский паспорт дает возможность перейти к оформлению вида на жительство в Греции»,— поясняет госпожа Силина.

Риски в рамках санкций

Участники конференции высказали предположение, что в будущем выданные после определенного времени паспорта и ПМЖ страны могут аннулировать, восприняв их оформление как обход санкций. Однако, по словам госпожи Силиной, выданное гражданство не может быть аннулировано, если человек участвовал в официальных программах и по легальной схеме. Кроме того, таких прецедентов даже не было. Единственно, что после получения гражданства сохраняется риск невозможности открыть счета в определенных европейских банках в условиях санкций. Поэтому бизнесмену необходимо предусмотреть такой момент.

Наиболее распространены случаи, когда страны Евросоюза не продлевают виды на жительство (ВНЖ или ПМЖ). Например, есть случаи в Латвии. «Виды на жительство — это категория документа, которая первой попадает под отзыв, как только меняются любые политические, экономические ситуации в той или иной стране. А гражданство — это стабильно и железно»,— подытожила Силина.

Инвестиции в Кипр

О возможностях программы получения ПМЖ на Кипре рассказал глава представительства Leptos (застройщик, присутствующий на рынке Греции и Кипра более 60 лет) в России Михаил Хараламбос.

По словам спикера, сегодня одной из самых удобных и безопасных точек релокации не только для собственного проживания, но и для возможности ведения бизнеса является Кипр. Экономику страны формирует в основном торговый и туристический оборот, а также сфера услуг. Вид на жительство можно получить несколькими способами. Например, инвестировать в кипрский фонд — но в последнее время такие заявки от россиян отклоняются. Самый надежный вариант — покупка недвижимости на $300 тыс. без учета НДС (он может варьироваться от 19% до 5%) как в строящемся объекте, так и в уже готовом. В данном случае процент отказа практически нулевой. При покупке объекта у застройщика, как правило, НДС составляет 19%. Но есть возможность получить пониженную ставку НДС (5% вместо 19%) при соблюдении ряда условий, а именно: если покупатель является физическим лицом и это его первая недвижимость на Кипре, которая будет использоваться для проживания, а не для сдачи в аренду.

Февральские события подстегнули спрос на недвижимость на Кипре. «Согласно данным, которые мы получили от земельного реестра, в 2022 году были зарегистрированы 22 тыс. сделок на сумму 5,8 млрд евро. Это рекордный показатель с 2008 года»,— рассказывает Михаил Хараламбос.

Государство поддерживает привлечение инвестиций в экономику Кипра. В том числе есть упрощенная программа для IT-специалистов. Многие компании переехали и релоцировали своих сотрудников для безопасной дистанционной работы. После покупки недвижимости объект можно сдавать в аренду по ставкам от 5–7% годовых.

В числе преимуществ статуса ПМЖ — после приобретения не нужно после платить налог на наследство. В сравнении с покупкой объектов в Италии, Испании, Великобритании, это очень выгодно. Там налог доходит от 30%. Среди плюсов оформления ПМЖ Кипра — возможность иметь счета в европейских и швейцарских банках, говорит спикер. Кроме того, если человек живет на Кипре 2555 дней (примерно семь лет без выезда из страны), он имеет право подать на гражданство. Может просто сохранять статус ПМЖ и бывать в стране минимальное время. Но тогда человек не будет налоговым резидентом, а это уже другие условия. ПМЖ Кипра дает вам право безвизового въезда и проживания в самой стране, а также право безвизового въезда в Болгарию, Румынию и Хорватию.

Алла Михеенко