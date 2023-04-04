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Коммерсантъ FM
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В Краснодаре у бывшей чиновницы конфискованы 280 ювелирных украшений

Вступило в силу решение суда об обращении в доход РФ имущества бывшей высокопоставленной сотрудницы Роспотребнадзора, которая является фигурантом дела о взятках. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края

В ходе обысков в доме Марины Балаевой, занимавшей должность начальника отдела надзора за питанием управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, были обнаружены ювелирные изделия в количестве 280 штук стоимостью 35 млн руб., а также денежные средства в иностранной валюте и в рублях на сумму 11 млн руб. Экс-чиновница не смогла подтвердить законность приобретения изъятого у нее имущества, официальные доходы госпожи Балаевой составляли около 2 млн руб. в год. Прокуратура обратилась в суд и получила решение о конфискации у экс-чиновницы денег и драгоценностей.

Уголовное дело в отношении Марины Балаевой, ее подчиненных Ирины Тверезовской и Владимира Гончаренко, а также предпринимателей Ольги Романовой и Людмилы Крючковой в настоящее время слушает Ленинский райсуд Краснодара. Обвинение полагает, что госпожа Балаева и ее подчиненные получали взятки от представителей коммерческих организаций, работающих на розничных рынках. За это сотрудники Роспотребнадзора не принимали мер в случае выявления нарушений санитарных норм.

Как конфисковали дом брата экс-чиновницы Роспотребнадзора Марины Балаевой — в материале «Ъ».

Анна Перова, Краснодар

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