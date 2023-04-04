Владелец LVMH Бернар Арно сместил Илона Маска с первой строчки рейтинга миллиардеров Forbes

Ежегодный рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes возглавил владелец французского концерна LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно. Его состояние издание оценило в $211 млрд (против $158 млрд год назад).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бернар Арно

Фото: Benoit Tessier / Reuters Бернар Арно

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Бывший лидер рейтинга — американский предприниматель (SpaceX, Tesla, Twitter и др.) Илон Маск опустился на 2-ю строчку. Его состояние Forbes оценило в $180 млрд (год назад оно составляло $219 млрд).

3-е место с состоянием $114 млрд (против $171 млрд в 2022-м) занимает основатель Amazon Джефф Безос. На 4-й строчке — основатель Oracle Ларри Эллисон, чье состояние издание оценило в $107 млрд. Пятерку замыкает глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет со $106 млрд ($118 млрд в прошлом году). С 4-го на 6-е место опустился основатель Microsoft Билл Гейтс — его состояние издание оценивает в $104 млрд (против $129 млрд годом ранее).

В десятку также попали основатель медиаимперии Bloomberg Майкл Блумберг ($94,5 млрд), индийский бизнесмен Мукеш Амбани ($83,4 млрд) и сооснователь Microsoft Стив Балмер ($80,7 млрд). Богатейшей женщиной мира Forbes назвало совладелицу L'Oreal Франсуазу Беттанкур-Майерс ($80,5 млрд).

При оценке состояний издание опиралось на стоимость акций принадлежащих миллиардерам компаний и курсы валют на 10 марта 2023 года.

Григорий Лейба