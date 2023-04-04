47,85 доллара стоил в среднем баррель нефти Urals в марте 2023 года, сообщил вчера Минфин. В сравнении с февралем ($49,56) цена барреля снизилась на $1,77. Средняя мартовская цена стала минимальной с ноября 2020 года. Федеральный бюджет на 2023 год рассчитан исходя из цены $70,1 за баррель. Чтобы снизить потери бюджета от падения цен на российскую нефть, Минфин с апреля будет считать налоги не с фактической цены Urals, а исходя из цены сорта Brent, уменьшенной на фиксированный дисконт. В апреле его размер составит $34, далее три месяца подряд он будет снижаться на $3, до $25. В марте дисконт на Urals к цене Brent составил, по разным оценкам, $30–31 за баррель.