Главные новости за 3 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодарском крае проведут служебную проверку в отношении начальника отдела ГИБДД Брюховецкого района по факту публикации видеоролика, на кадрах которого мужчина, похожий на руководителя районной автоинспекции, танцует с бокалом в руках под песню Моргенштерна (признан в России иностранным агентом).

Кубанские фермеры объяснили высокую стоимость клубники на рынке после критики шеф-повара и шоумена Константина Ивлева. Производители ягод рассказали «Ъ-Кубань», что появившаяся в конце марта — начале апреля на кубанских прилавках клубника, вероятно, импортная, поэтому стоит дороже. Для местной клубники еще рано, говорят фермеры.

В Краснодарском крае за время весеннего призыва собираются отправить на военную службу семь тысяч срочников.

В Краснодаре начали продавать бесплатные QR-коды для посещения японского сада в «парке Галицкого». Средняя стоимость — 1,2 тыс. руб.

В Севастополе задержали 58-летнюю пенсионерку, которая наносила на стены городских зданий символику Украины.

После запрета концерта в Краснодаре выступление певицы Ани Лорак отменили в Воронеже.

В Краснодарском крае 25 апреля объявили нерабочим днем в связи с празднованием Радоницы.

В Краснодарском крае не планируют вводить факультативы в школах по обучению управлению беспилотниками (БПЛА). Ранее такую инициативу анонсировало в Ростовской области общество ДОСААФ.

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