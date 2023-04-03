Вслед за Краснодаром концерт Ани Лорак отменили в Воронеже

Выступление Ани Лорак отменили в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба площадки мероприятия Event-Hall. Ранее выступление артистки запретили в Краснодаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Брушко, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Брушко, Коммерсантъ

Причины отмены выступления Ани Лорак не указаны. Концерт был назначен на 15 апреля.

«По вопросам возврата билетов необходимо обращаться к организаторам»,— говорится в сообщении.

Ранее власти Краснодара объявили об отмене концерта певицы из-за ее высказываний в соцсетях с критикой СВО. Глава города Евгений Наумов заявил, что выступает против концерта артистки, которая «признается в любви правящей на Украине власти». В свою очередь Ани Лорак опубликовала пост в соцсетях, где заявила, что не поддерживает «никакие формы насилия и гибель людей в результате конфликтов». Ранее певица опубликовала открытое письмо, в котором сообщила о любви к Украине как к своей родной стране.

Анастасия Донскова

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