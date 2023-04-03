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На Кубани 25 апреля объявили нерабочим днем

В Краснодарском крае 25 апреля объявили нерабочим днем в связи с празднованием Радоницы. Об этом сообщила пресс-служба администрации Кубани.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Сообщается, что обращение главе региона об объявлении выходного дня направил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

«Губернатор Вениамин Кондратьев поручил муниципальным властям обеспечить условия для проведения поминальных мероприятий, а Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Краснодарскому краю рекомендовано принять надлежащие меры по обеспечению правопорядка при проведении мероприятий»,— говорится в сообщении.

Руководителям организаций направлены соответствующие рекомендации.

Анастасия Донскова

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