На Кубани 25 апреля объявили нерабочим днем

В Краснодарском крае 25 апреля объявили нерабочим днем в связи с празднованием Радоницы. Об этом сообщила пресс-служба администрации Кубани.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Сообщается, что обращение главе региона об объявлении выходного дня направил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.
«Губернатор Вениамин Кондратьев поручил муниципальным властям обеспечить условия для проведения поминальных мероприятий, а Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Краснодарскому краю рекомендовано принять надлежащие меры по обеспечению правопорядка при проведении мероприятий»,— говорится в сообщении.
Руководителям организаций направлены соответствующие рекомендации.
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