На Кубани 25 апреля объявили нерабочим днем

В Краснодарском крае 25 апреля объявили нерабочим днем в связи с празднованием Радоницы. Об этом сообщила пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Сообщается, что обращение главе региона об объявлении выходного дня направил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

«Губернатор Вениамин Кондратьев поручил муниципальным властям обеспечить условия для проведения поминальных мероприятий, а Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Краснодарскому краю рекомендовано принять надлежащие меры по обеспечению правопорядка при проведении мероприятий»,— говорится в сообщении.

Руководителям организаций направлены соответствующие рекомендации.

Анастасия Донскова

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