В Краснодаре спекулянты продают QR-коды для посещения Японского сада

QR-коды для якобы посещения Японского сада в парке «Краснодар» продают на сайтах бесплатных объявлений, пишет «КП-Кубань». Средняя цена одного QR-кода, по данным издания, составляет 1,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Чураков Фото: Игорь Чураков

Вместе с тем в Telegram-канале Японского сада появилось объявление о том, что в канале запрещено продавать коды, а также размещать любые ссылки и скрины сайтов, приглашать людей в личные переписки и пр.

«Чтобы попасть в Японский сад, надо получить QR-код в инфоматах. Инфоматы находятся на входе в Японский сад, начинают работать в 6:30. Количество кодов ограничено»,— сказано в сообщении.

QR-коды для посещения Японского сада в парке «Краснодар» выдают в день посещения. 2 апреля коды закончились в 10 утра.

Японский сад в Краснодаре открыли 30 марта. Его площадь составяет 7,5 га. Единовременно на территории сада могут находится 200 человек.

Первые снимки краснодарского Японского сада — в фотогалерее «Ъ-Кубань».

Наталья Решетняк

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