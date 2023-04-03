В Севастополе задержали пенсионерку за роспись стен городских зданий украинской символикой

В Севастополе задержали 58-летнюю пенсионерку, которая наносила на стены городских зданий символику Украины. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Севастополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

Женщина рассказала полицейским, что делала ночные вылазки, чтобы нанести изображения украинского флага и других символов на стены торговых точек и другие строения.

«Свою противоправную деятельность она фиксировала на телефон и отправляла дочери, проживающей за границей, для последующего размещения в украинских националистических Telegram-каналах»,— говорится в сообщении.

Полицейские изучили записи видеокамер и другие доказательства причастности пенсионерки к противоправным действиям. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении женщины уголовного дела по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм).

Анастасия Донскова

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