В Севастополе задержали пенсионерку за роспись стен городских зданий украинской символикой

В Севастополе задержали 58-летнюю пенсионерку, которая наносила на стены городских зданий символику Украины. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Севастополю.
Фото: PerfectStock
Женщина рассказала полицейским, что делала ночные вылазки, чтобы нанести изображения украинского флага и других символов на стены торговых точек и другие строения.
«Свою противоправную деятельность она фиксировала на телефон и отправляла дочери, проживающей за границей, для последующего размещения в украинских националистических Telegram-каналах»,— говорится в сообщении.
Полицейские изучили записи видеокамер и другие доказательства причастности пенсионерки к противоправным действиям. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении женщины уголовного дела по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм).
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