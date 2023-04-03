В школах Кубани не планируют вводить занятия по управлению БПЛА

В Краснодарском крае не планируют вводить факультативы в школах по обучению управлению беспилотниками (БПЛА). Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в минобразования региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Сегодня стало известно, что в общеобразовательных школах и учреждениях среднего образования Ростовской области планируется ввести факультативное обучение пилотированию БПЛА. Об этом сообщил «Интерфаксу» руководитель регионального отделения ДОСААФ Анатолий Трушин. Запрет на полеты беспилотников также действует в Ростовской области. Как отметил господин Трушин, в рамках занятий дроны не поднимаются выше определенной, разрешенной высоты на специально отведенных территориях.

В прошлом году в Ростовской области обучение прошли добровольцы, мобилизованные и военные на базе Южной школы ДОСААФ. Всего в 2022 году подготовили 50 операторов БПЛА. «А сейчас более широко к этому подошли, потому что потребности очень большие»,— рассказал Анатолий Трушин.

Запрет на полеты беспилотников в Краснодарском крае действует с декабря прошлого года. За нарушение данного требования гражданам грозят штрафы.

Анастасия Донскова

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