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На Кубани проверят видео с якобы танцующим под трек иностранного агента Моргенштерна главой ОГИБДД

В Краснодарском крае проведут служебную проверку в отношении начальника отдела ГИБДД Брюховецкого района по факту публикации видеоролика, на кадрах которого мужчина, похожий на руководителя районной автоинспекции, танцует с бокалом в руках. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: YouTube-канал «Особо опасный юрист»

Фото: YouTube-канал «Особо опасный юрист»

«По результатам проверки будет принято решение, согласно действующему законодательству»,— отметили в ведомстве.

Видео было опубликовано на прошлой неделе на YouTube-канале «Особо опасный юрист». На кадрах мужчина, которого автор публикации называет главой районной Госавтоинспекции Дмитрием Жижко, исполняет непристойный танец под трек рэпера Моргенштерна (признан Минюстом иностранным агентом) и использует ненормативную лексику на иностранном языке.

Анастасия Донскова

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