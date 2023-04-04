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Коммерсантъ FM
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От смерти не застраховался

Умер обвиняемый в многомиллиардных хищениях бывший зампред ФСС

Как стало известно “Ъ”, в связи со смертью прекращено уголовное преследование бывшего зампреда Фонда социального страхования (ФСС) Сергея Ковалевского. 63-летний экс-чиновник скончался в разгар процесса по обвинению в покушении на хищение почти 2 млрд руб. у своего ведомства. Ранее также по нереабилитирующим обстоятельствам было прекращено дело в отношении него о злоупотреблении полномочиями при создании единой интегрированной информационной системы «Соцстрах» с причинением ущерба почти на 4 млрд руб. Через суд ФСС взыскал эту сумму с Сергея Ковалевского, но выплатить ее он не успел.

Бывший зампред Фонда социального страхования Сергей Ковалевский

Бывший зампред Фонда социального страхования Сергей Ковалевский

Фото: PhotoXpress

Бывший зампред Фонда социального страхования Сергей Ковалевский

Фото: PhotoXpress

По данным “Ъ”, решение о прекращении дела Сергея Ковалевского приняла на днях судья Симоновского суда столицы Юлия Окунева, которая больше года вела судебное следствие по обвинению экс-чиновника в покушении на особо крупное мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как следует из материалов суда, таким образом она удовлетворила ходатайство сына бывшего зампреда ФСС и его адвоката, представивших выданное ЗАГСом свидетельство о смерти Сергея Ковалевского. По некоторой информации, находившийся под домашним арестом 63-летний фигурант заболел обычным гриппом, у него начались осложнения, в результате которых он попал в больницу, где и умер. Не исключено, что ухудшение здоровья произошло на фоне другого давнего заболевания. В свое время представители Сергея Ковалевского упоминали, что он давно страдает от онкологического заболевания. Как представители потерпевшей стороны, которой признан присоединенный с 1 января этого года к Социальному фонду РФ ФСС, так и гособвинители не возражали против прекращения дела, однако просили оставить в силе арест имущества — частных домов, квартир и автомобилей экс-чиновника и его гражданской жены. Эти обеспечительные меры были санкционированы Лефортовским и позже Симоновским судами. Однако судья Юлия Окунева постановила, что в свое время еще в рамках предварительного следствия по делу представители потерпевшего заявляли гражданский иск к обвиняемому, но в ходе предыдущего процесса по делу Сергея Ковалевского он был оставлен без рассмотрения. Это обстоятельство не помешало юристам потерпевшей стороны подать иск в Тверской суд, который его полностью удовлетворил почти на 4 млрд руб. возмещения ущерба. Впрочем, взыскать деньги с Сергея Ковалевского не успели, так как он обжаловал решение в Мосгорсуде, но до рассмотрения не дожил.

Напомним, что, как сообщал “Ъ”, это был уже второй процесс по делу Сергея Ковалевского в Симоновском суде. Изначально оно поступило туда еще зимой 2021 года, а подсудимому помимо попытки мошенничества также вменялось в вину повлекшее тяжкие последствия злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Сергей Ковалевский полностью признал свою вину по первому обвинению и ходатайствовал о прекращении уголовного преследования за истечением сроков давности. Суд пошел ему навстречу, одновременно вернув дело о попытке хищения почти 2 млрд руб. следователям ФСБ для доследования, посчитав, что в обвинительном заключении не указан ряд важных обстоятельств совершения преступления. При этом своим постановлением суд закрепил систему управления базами данных сверхбольшого размера (СУБД) «Соцстрах», на правообладании которой хотел нажиться Сергей Ковалевский, в собственности ФСС. Это было знаковым решением, поскольку едва ли не впервые в судебной практике интеллектуальную систему признали орудием преступления, на нее был наложен арест как на имущество, а позже она вернулась в родное ведомство. Генпрокуратура обжаловала возврат дела на доследование, а апелляционная инстанция возвратила материалы дела в Симоновский суд. Само уголовное преследование Сергея Ковалевского, как рассказывал “Ъ”, было инициировано следователями ФСБ еще весной 2019 года. Однако первоначально, несмотря на тяжесть обвинений, для признанного специалиста в сфере цифровых технологий не избирали даже меру пресечения.

На работу в ФСС Сергей Ковалевский пришел в 1997 году, став советником руководителя, а затем и его замом. Но претензии к нему возникли только в 2013 году, после чего начались судебные споры ведомства с Сергеем Ковалевским, которые фонд выиграл в арбитраже в 2014–2015 годах. Претензии были связаны с цифровизацией фонда, в том числе с созданием системы «Соцстрах», включающей два десятка подсистем, обеспечивающих автоматизацию и учет всей деятельности ФСС. В 2005 году заместитель руководителя фонда зарегистрировал на себя права использования системы, но при этом скрыл и от ФСС, и от Роспатента, что сам ее алгоритм был запатентован еще в 1991 году.

Сергей Ковалевский, как подсчитали следователи ФСБ, успел получить около 3,7 млрд руб. бюджетных денег, а после увольнения требовал, правда уже безуспешно, еще 1,7 млрд, угрожая региональным подразделениям ФСС уголовным преследованием за нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ). Экс-чиновник отрицал свою вину, но потом оказался в СИЗО, когда его заподозрили в попытке оказать давление на бывшую помощницу с целью корректировки ранее данных ею показаний. После этого Сергей Ковалевский признался и был отпущен под домашний арест. Тогда же бывший зампред ФСС заявил, что не претендует на какие-либо права на СУБД «Соцстрах», а все документы на них и разработки готов добровольно отдать.

Сергей Сергеев

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