На двоих одно лишь «Дыхание»

Застройщик «СпецСтройКубань» оспаривает решение регионального УФАС, которое обязало его устранить нарушение закона о рекламе, допущенное при проведении кампании по продаже квартир в краснодарском ЖК «Дыхание». По мнению антимонопольного органа, использование бренда головной компании в рекламном буклете одного из застройщиков холдинга вводило потребителей в заблуждение. Эксперты отмечают, что подобная практика ведения рекламных кампаний кубанскими застройщиками сформировалась после поправок к закону о долевом строительстве 2019 года и сейчас является достаточно распространенной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство ЖК «Дыхание», состоящего из тридцати домов, ведется застройщиком «Новосфера», входящим в группу компаний «ССК»

Фото: sskuban.ru Строительство ЖК «Дыхание», состоящего из тридцати домов, ведется застройщиком «Новосфера», входящим в группу компаний «ССК»

Фото: sskuban.ru

Краснодарский застройщик «СпецСтройКубань» (ООО «СЗ "ССК"») оспаривает решение УФАС по Краснодарскому краю, признавшего рекламу квартир в ЖК «Дыхание» (построен связанным с ССК ООО «СЗ "Новосфера"») нарушающей требования закона. Ранее компания безуспешно пыталась отменить решение антимонопольного ведомства в Арбитражном суде Краснодарского края. После отказа СЗ «ССК» обратился с жалобой в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд, сообщается в картотеке инстанции.

Как следует из материалов дела, краевое УФАС установило, что застройщик возводимого в поселке Российском жилого комплекса «Дыхание» — ООО «СЗ "Новосфера"» (прежнее наименование — ООО «Альянс-Строй Краснодар») — и ООО «СЗ "ССК"» в рамках реализации квартир в комплексе выпустили рекламный буклет, где было указано, что в ЖК имеются IP-домофоны, зоны отдыха барбекю, Wi-Fi во дворе. Однако гражданин, направивший в УФАС жалобу, приложил к ней фотографии, из которых следовало, что заявленные элементы комфорта отсутствуют. Кроме того, антимонопольный орган пришел к выводу, что при распространении рекламных буклетов потребители вводятся в заблуждение относительно информации о застройщике, поскольку в рекламе присутствует ссылка на ООО «Строительная компания "СпецСтройКубань"», тогда как застройщиком является ООО «Новосфера».

Как следует из материалов дела, компания «СпецСтройКубань» подтвердила факт распространения данных буклетов в рамках реализации квартир в ЖК «Дыхание» и указала, что бренд «ССК» принадлежит группе компаний, одна из которых — «Новосфера».

По данным Единого ресурса застройщиков, ГК «ССК» входит в топ-10 ведущих застройщиков России. По информации системы «СПАРК-Интерфакс», единственным учредителем ООО «СЗ "ССК"» является Гаяне Мадоян, единственным учредителем ООО «СЗ "Новосфера"» — Габриел Сурмалян. Прямой связи между организациями в открытых источниках не прослеживается.

В итоге антимонопольный орган выдал обеим организациям предписание об устранении нарушения закона о рекламе. Не согласившись с документом ФАС, застройщики обжаловали его в суде. При рассмотрении заявления Арбитражный суд Краснодарского края указал, что «потребитель при выборе товара делает свой выбор, исходя из самой запоминающейся и понятной информации из рекламы». В большинстве случаев используемые в рекламной информации фразы, по мнению суда, трактуются рядовым потребителем буквально, он не должен анализировать рекламу и проверять ее достоверность. «Таким образом, используемые в тексте рекламы данного застройщика сведения могут создать у потребителя иллюзии о рекламируемом товаре»,— говорится в решении.

О доводах, которые легли в основание апелляционной жалобы, «Ъ-Кубань» в офисе застройщика сообщать не стали.

Руководитель отдела первичного рынка риелторского агентства «Каян» Инна Грибанова рассказывает, что подобная практика ведения рекламных кампаний достаточно распространена. Она, по словам риелтора, обусловлена тем, что после поправок к закону о долевом строительстве 2019 года количество возводимых объектов одним юрлицом было ограничено и это заставило девелоперов создавать под каждый проект отдельного специализированного застройщика и объединять его с другими в группу компаний.

«Названием такой группы компаний чаще всего является уже раскрученный ранее, узнаваемый бренд. Под именем этого бренда и происходит дальнейшая рекламная кампания. На сегодняшний момент в рекламных материалах девелоперы не отображают названия всех специализированных застройщиков, задействованных в реализации проекта. И это не вызывает негативной реакции у клиентов на этапе презентации объекта. В дальнейшем при оформлении сделки покупатель получает все разъяснения по возникающим вопросам от служб застройщика»,— отмечает она.

Также госпожа Грибанова подтверждает, что случаи несоответствия рекламных обещаний действительности встречаются часто. «Консьерж, Wi-Fi во дворе, система "умный дом", видеонаблюдение — это пункты, которые чаще всего не реализованы, притом что оборудование может быть и установлено, но дальнейшее его содержание и обслуживание ложится на плечи управляющей компании, которая отправляет собственников к застройщику, а он перекладывает ответственность на УК. Страдает от всего этого конечный потребитель»,— считает Инна Грибанова.

Михаил Волкодав

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