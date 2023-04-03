Прибыли убыли

Республика Алтай вошла в пятерку регионов России с самой высокой долей прибыльных предприятий среднего и крупного бизнеса. «Санкционный» 2022 год в этом регионе с положительным финансовым результатом закончили почти 80% таких компаний. При этом сальдо общего объема прибылей и убылей на Алтае сократилось на 26,7%, а в целом в Сибири — на 10,7%. В плюсе закончили 2022 год 73% компаний в округе при среднероссийском показателе 73,9%. Наименьшая в Сибири доля прибыльных организаций — в добывающих регионах, в Хакасии (65,1%), Кузбассе (68,8%) и Томской области (69,1%). Эксперты полагают, что на «прибыльность» субъектов в 2023 году продолжит влиять их отраслевая направленность: в зоне риска остаются металлургические, нефтегазовые и экспортно ориентированные регионы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Риск дальнейшего сокращения доли прибыльных компаний остается в металлургических, нефтегазовых и экспортно ориентированных регионах

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Риск дальнейшего сокращения доли прибыльных компаний остается в металлургических, нефтегазовых и экспортно ориентированных регионах

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным Росстата, 73% крупных и средних компаний и организаций в Сибири закончили 2022 год с прибылью, а 27% оказались убыточными. Годом ранее их было 74,3% и 25,7% соответственно. Суммарная прибыль сибирских предприятий в 2022 году составила 2,67 трлн руб., убыток — 287,3 млрд руб. В итоге сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) в округе сократился по сравнению с 2021 годом на 10,7% — до 2,38 трлн руб.

С самой высокой долей убыточных предприятий среди регионов Сибирского федерального округа (СФО) закончили 2022 год Республика Хакасия (65,1%), Кемеровская и Томская области (68,8% и 69,1% соответственно). Самое большое сальдо прибылей и убытков сложилось в Красноярском крае (770,1 млрд руб.), Кузбассе (687 млрд руб.) и Иркутской области (404,6 млрд руб.) — на них приходится более 78% от общего по Сибири объема. При этом в Красноярском крае этот показатель по сравнению с 2021 годом упал на максимальные в округе 29,5%. В Новосибирской области, наоборот, по итогам 2022 года сальдо прибылей и убылей предприятий увеличилось на 21,1%, составив 236 млрд руб. Доля организаций, закончивших год с плюсом, в регионе составила 75,6%, сократившись по сравнению с предыдущим периодом на 0,7 п.п.

Республика Алтай с показателем 79,7% вошла в федеральную пятерку регионов с самой большой долей прибыльных предприятий, став единственным сибирским регионом в этом списке. Возглавляют топ Воронежская и Тамбовская области (82,1% и 80,9%) и Татарстан (79,8%). Пятую строчку Алтай делит с Дагестаном, где прибыльными по итогам 2022 года также стали 79,7% крупных и средних компаний.

В аналитической службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza отметили, что наибольшее число безубыточных компаний в 2022 году в России относились к отрасли госуправления (87,7% закончили год с прибылью), оптовой и розничной торговли (83,7%), сельского хозяйства (81%), обрабатывающей промышленности (80,7%) и образования (77%). Меньше всего прибыльных предприятий — в сферах водоснабжения и утилизации отходов (50,8%), отдельных отраслях финансового сектора (54,2%), электро- и газоснабжении (54,3%), профессиональной и научной деятельности (65,1%) и в добыче полезных ископаемых (66,8%).

Аналитики FinExpertiza отметили, что основную часть общего объема прибыли в России в 2022 году сгенерировали обрабатывающие производства (29%), предприятия по добыче полезных ископаемых (21%) и торговле (19%). «Большую часть убытков сконцентрировала на себе сфера финансов — 18%. Кроме того, 15% убытков пришлось на обрабатывающую промышленность, 14% — на добычу. Однако это не помешало последним двум отраслям стать абсолютными лидерами по прибыли и обеспечить половину заработков всего российского бизнеса»,— отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Директор группы суверенных рейтингов «Эксперт РА» Татьяна Тирских связывает снижение доли прибыльных предприятий в Кемеровской и Томской областях с санкционными ограничениями. На их фоне, отмечает эксперт, крупным угольным компаниям Кузбасса пришлось снизить добычу угля (она в 2022 году упала на 9%). В Томской области снизились добыча обез­воженной нефти, природного и попутного газа, производство кокса и нефтепродуктов, а также сократились объемы обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки.

На успехи Республики Алтай в 2022 году, по мнению управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, могли повлиять увеличение концентрации спроса на услуги туристического и рекреационного характера, а также значительное наращивание объемов производств по госзаказу и в области оборонного сектора. «Полагаю, что рост доли прибыльных организаций в регионе обеспечили в основном отрасли торговли, общепита и обрабатывающие предприятия. Еще одним фактором, способствующим положительному финансовому результату компаний, стала господдержка предприятий, оказавшихся в сложной ситуации из-за санкций, а также меры государства в обеспечении поддержки бизнеса для получения госзаказов»,— считает эксперт.

Старший аналитик группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгений Траутман также обратил внимание, что основу валового регионального продукта в Республике Алтай составляют госуправление (16,9%), которое в 2022 году не продемонстрировало падения, и торговля (13,6%), тесно связанная в республике с туристическим потоком, который в 2022 году возрос. «В результате общее сальдо прибыльных организаций в Республике Алтай выше, так как данные компании функционируют в отраслях, не подверженных значительному влиянию внешнеэкономической обстановки»,— считает эксперт. Он полагает, что на прибыльность компаний Сибири в 2023 году продолжит значимо оказывать влияние скорость трансформации их производственных процессов в ходе переориентации с западных на восточные каналы поставки: восстановление или изменения логистических цепочек, налаживание параллельного импорта, поиск новых поставщиков и перезаключение договоров поставок.

По мнению господина Жарского, результаты этого года за счет уже сформировавшегося «адаптационного иммунитета внутренней экономики к санкциям» могут быть «плюс-минус близки к данным 2022 года»: «Предположу, что добывающий сектор СФО вполне может оказаться в более вы­игрышных позициях за счет переориентации поставок и разработки собственных решений и технологий для нужд отрасли». В то же время госпожа Тирских считает, что металлургические, нефтегазовые и экспортно ориентированные регионы остаются в зоне риска: «В данных регионах, возможно, мы увидим снижение сальдированного финансового результата предприятий по итогам 2023 года».

Дарья Решетникова