Горсуд Петербурга прекратил дело по иску к Sony с требованием вернуть доступ к аккаунту Playstation

Санкт-Петербургский городской суд 30 марта прекратил производство по делу петербуржца Сергея Панфиленко против Sony Interactive Entertainment Europe Limited. Он требовал вернуть ему доступ к PlayStation Store, и возможность обновлять программное обеспечение. Sony ограничила доступ для пользователей из РФ в связи с СВО на территории Украины.

Господин Панфиленко требовал 10 млн руб. в качестве морального вреда, а также по 500 тыс. руб. неустойки ежедневно за неисполнение решения суда. «Ъ-СПб» рассказывал, что заявитель ссылался на лицензионное соглашение Sony, в котором ничего не говорится, что доступ к сервису может быть ограничен по территориальному признаку или политическим мотивам.

После прекращения производства по делу горсудом Петербурга Сергей Панфиленко заявил, что к решению суда у него «масса вопросов».

«Однако, из-за прекращения судом дела против Sony Interactive Entertainment Europe Limited, складывается впечатление, что «экономические обстоятельства» ставят иностранную компанию, грубо нарушающую права россиян, выше чем законы нашей страны. Законы, призванные защищать страну и ее граждан, перестают работать, позволяя иностранной компании действовать безнаказанно и игнорировать права своих пользователей… Считаю, что у суда не было оснований для отказа в заявленных требованиях»,— отметил заявитель и управляющий партнер юридической компании «ССП-Консалт».

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