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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Александр Нерадько

Александр Нерадько

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Александр Нерадько

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сегодня исполняется 62 года руководителю Росавиации Александру Нерадько

Его поздравляет губернатор Вологодской области Олег Кувшинников:

— Уважаемый Александр Васильевич! Примите мои искренние поздравления с днем рождения! Всю свою трудовую деятельность Вы посвятили гражданской авиации России. Благодаря Вам она поступательно развивается и решает масштабные задачи, связывает регионы и города. Ваши безупречные профессиональные качества вызывают искреннее чувство уважения. Хочу пожелать Вам крепкого здоровья и благополучия, плодотворной работы и высоких достижений во благо гражданской авиации России!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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