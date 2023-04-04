Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Нерадько

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александр Нерадько

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сегодня исполняется 62 года руководителю Росавиации Александру Нерадько

Его поздравляет губернатор Вологодской области Олег Кувшинников:

— Уважаемый Александр Васильевич! Примите мои искренние поздравления с днем рождения! Всю свою трудовую деятельность Вы посвятили гражданской авиации России. Благодаря Вам она поступательно развивается и решает масштабные задачи, связывает регионы и города. Ваши безупречные профессиональные качества вызывают искреннее чувство уважения. Хочу пожелать Вам крепкого здоровья и благополучия, плодотворной работы и высоких достижений во благо гражданской авиации России!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»