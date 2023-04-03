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Коммерсантъ FM
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Бывшие силовики отсидят за двойное убийство

Им дали столько же лет, сколько было их жертвам

В Бурятии вынесен приговор в отношении бывших сотрудников правоохранительных органов, признанных виновными в жестоком убийстве двух девушек 17 и 18 лет, совершенном еще в 2002 году. Совместный отдых на природе с распитием спиртного закончился ссорой, после которой девушек зарубили топором. Подозреваемых — Евгения Инкина, Дмитрия Истомина и Александра Попова — задержали только в 2019 году. В прошлом году суд присяжных оправдал экс-милиционеров, но Верховный суд Бурятии отменил решение, отправив дело на пересмотр. Им присуждено по 17–18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В Советском районном суде Улан-Удэ был вынесен обвинительный приговор по делу, названному в СМИ бурятским «Твин-Пиксом». Жесткое двойное убийство девушек 17 и 18 лет, совершенное еще в 2002 году, почти два десятка лет оставалось нераскрытым.

«Решением суда на основании вердикта присяжных заседателей вынесен приговор, согласно которому Истомин Д. В. осужден по п.п. “а”, “ж”, “к” ч. 2 ст. 105 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Инкин Е.Г. по совокупности преступлений, предусмотренных п.п. “а”, “ж”, “к” ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ, осужден на 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Попов А. В. осужден по п.п. “а”, “д” ч. 2 ст. 126 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, от него освобожден в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности»,— отмечается 3 апреля в сообщении Советского районного суда.

В суде также уточнили, что приговор не вступил в законную силу. Кроме того, в пользу родственников убитых девушек в качестве компенсации морального ущерба Дмитрий Истомин должен заплатить 4,5 млн руб., а Евгений Инкин — 2,5 млн руб.

В 2002 году Дмитрий Истомин работал во вневедомственной охране, а затем перешел на должность следователя в РОВД Кабанского района Бурятии. Евгений Инкин занимал пост заместителя руководителя отделения милиции райцентра Селенгинск. Александр Попов работал в должности оперативника в этом же отделении.

Вечером 9 августа 2002 года Евгений Инкин и Дмитрий Истомин пригласили на пикник в местность Клюквенная падь неподалеку от трассы Чита–Иркутск несколько девушек, в числе которых были 17-летняя Евгения и 18-летняя Екатерина Патеюк.

После совместного распития спиртных напитков мужчины начали приставать к девушкам, возникла ссора, в ходе которой Екатерину и Евгению убили с помощью топора.

Их тела, сброшенные в яму, были обнаружены родственниками только 26 августа. Девушек удалось опознать лишь по личным вещам.

Уголовное дело, возбужденное после этого, несколько раз приостанавливали из-за отсутствия подозреваемых, а в 2007 году дело передали в архив, как нераскрытое. Возобновить следствие удалось лишь в 2019-м. Региональное управление СКР тогда сообщало, что его представителям удалось «выйти на след злоумышленников после тщательного изучения незначительных ранее деталей дела». В 2020 году расследование было передано в центральный аппарат СКР.

В начавшемся в 2021 году судебном процессе фигурировало трое обвиняемых. Помимо Дмитрия Истомина и Евгения Инкина перед судом предстал Александр Попов. По версии следствия, в октябре 2002 года он вместе с Евгением Инкиным пытался похитить и убить свидетельницу преступления Екатерину Пономареву, чьи показания легли в основу обвинения.

Однако в марте 2022 года присяжные заседатели Кабанского районного суда Бурятии пришли к выводу, что вина экс-полицейских следствием не доказана.

На решение присяжных повлияли путаные показания свидетельницы Пономаревой, а также представленное стороной защиты Евгения Инкина алиби, указывающее на то, что он в момент преступления был якобы в другом месте.

В июне 2022 года Верховный суд Бурятии отправил дело на пересмотр в Кабанский суд, постановив назначить новый состав присяжных и судей. При этом по ходатайству прокуратуры республики подсудность дела была изменена, и на новое рассмотрение оно попало в Советский районный суд Улан-Удэ. 27 марта 2023 года присяжные заседатели признали бывших сотрудников милиции виновными в убийстве.

Представители защиты Евгения Инкина, Дмитрия Истомина и Александра Попова сообщили «Ъ», что намерены обжаловать приговор в вышестоящих судебных инстанциях.

Влад Никифоров, Иркутск

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