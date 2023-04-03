В екатеринбургском поселке горит 10 га сухой травы, огонь может распространиться на жилые дома

В поселке Совхозный (г. Екатеринбург) горит 10 га сухой травы. По данным МЧС по Свердловской области, есть угроза распространения огня на жилые дома.

«В 15:44 на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании на ул. Ротной. Быстрому распространению огня способствует порывистый ветер. Создается угроза распространения огня на жилые дома на ул. Ротной», — прокомментировали в МЧС.

В министерстве также сообщили, что тушение осложняется тем, что водоисточник от места пожара находится далеко. Потушить пожар пытаются 39 спасателей.

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