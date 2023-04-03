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Коммерсантъ FM
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Спикер парламента Армении рассказал о нападении на сына премьера Пашиняна

В Ереване неизвестные напали на сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашота, утверждает председатель Национального собрания (парламента) страны Ален Симонян. Политик назвал случившееся «частью серии провокаций» против представителей армянских властей и их родственников.

Никол Пашинян и Ашот Пашинян

Никол Пашинян и Ашот Пашинян

Фото: Архив Никола Пашиняна

Никол Пашинян и Ашот Пашинян

Фото: Архив Никола Пашиняна

«Вчера также было совершено нападение на Ашота Пашиняна»,— сообщил господин Симонян на странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Других подробностей инцидента глава Национального собрания Армении не сообщил.

Ален Симонян заявил, что представителями армянской оппозиции в последнее время осуществляется «серия провокаций» против представителей властей страны и их родственников. По его мнению, следы этих провокаций «находятся за пределами Армении».

Председатель парламента Армении добавил, что ранее оппозиционеры применяли физическое насилие в отношении связанных с властями политиков. Так, по его словам, депутат от партии «Дашнакцутюн» Мгер Саакян в конце марта ударил главу комиссии по государственно-правовым вопросам парламента Армении Владимира Варданяна. Ален Симонян полагает, что этот инцидент и избиение в Ереване сына премьер-министра Армении Николая Пашиняна — «звенья одной цепи».

Александр Кислов

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