Студенты и музыканты заменили фанатов «Зенита»

ФК «Зенит» в матче 21-го тура РПЛ обыграл дома «Урал» 2:0 и на десять очков оторвался в турнирной таблице от московского «Спартака», который рассматривается как главный конкурент петербуржцев в борьбе за титул чемпиона этого года. На «Газпром Арене» был установлен рекорд посещаемости в этом году: почти 24 тыс. зрителей. Правда, и методы привлечения болельщиков на стадион изменились: им дают бесплатные билеты, предлагая оформить «карту болельщика». На матче с «Уралом» на фанатском «вираже» появилась импровизированная сцена, где выступали музыканты и артисты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ФК «Зенит» предпринимает различные усилия для того, что зрители шли на стадион. Сейчас билеты на футбол можно приобрести со стопроцентной скидкой

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ ФК «Зенит» предпринимает различные усилия для того, что зрители шли на стадион. Сейчас билеты на футбол можно приобрести со стопроцентной скидкой

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

На матче с «Уралом», который состоялся в субботу, «Зенит» порадовал очередным ноу-хау. На трибуне за воротами, где раньше располагался «вираж», появилась импровизированная сцена. На ней выступали специально приглашенные музыканты. В частности, группа Gayazovs Brothers. Она исполнила хит под названием «Малиновая Лада», что вполне отвечало интересам петербургского клуба, партнером которого недавно стала компания АвтоВАЗ. «Зенит» еще перед началом второй части сезона запустил розыгрыш автомобиля для тех, кто оформил Fan ID для похода на трибуну «Газпром Арены». И вот автомобиль Lada Granta, предоставленный партнером «Зенита», нашел счастливого владельца.

Среди тех, кто создавал шумовую атмосферу на секторах, где раньше располагались самые активные фанаты петербургского клуба, были не только известные исполнители, но и те, кто пока, как говорилось в одной сказке, «только учится». Например, студенты петербургской Консерватории. Их «попросили» сходить на футбол, как узнал «Ъ-СПб», приказом начальства учебного заведения. И не только сходить, но и исполнить гимн России накануне матча, а также несколько известных футбольных «кричалок». Что новообращенные поклонники «Зенита» и сделали с разной степенью успеха. Все же, даже если ты студент кафедры хорового дирижирования, не факт, что сможешь повторить то, что раньше «заряжали» завсегдатаи фанатских трибун. Так что поддержка получилась непривычной для игроков и остальных зрителей. Как непривычно и то, что «Газпром Арена» не заполняется даже наполовину на домашних матчах «Зенита» после начала действия закона о Fan ID в Петербурге.

Хотя клуб предпринимает различные усилия для того, чтобы зрители шли на стадион. Сейчас билеты на футбол можно приобрести со стопроцентной скидкой. Если оформишь «паспорт болельщика» и посетишь матч, тебя еще и покормят: дадут ход-дог с бутылкой воды. «Зенит» не скрывает, что бесплатно раздает билеты: такую программу клуб проводит совместно с администрацией города и благодаря ее поддержке. Поэтому среди зрителей немало учащихся и работников бюджетной сферы. Цель — стимулировать оформление Fan ID жителями Петербурга.

Согласно собранной статистике, в год матчи «Зенита» на «Газпром Арене» до введения «паспортной системы» посещал примерно миллион болельщиков. Теперь, правда, для этого требуется специальная система мер и поощрений. Тогда как обычные фанаты «Зенита», те кто раньше заполнял сектора за воротами, покупая билеты, бойкотируют новые порядки и «сидят дома» — чего когда-то желал им скандально известный игрок «Зенита» Роман Широков. Может, они ожидают послаблений действия закона. Или его отмены. Но власть отзывать закон не собирается.

На игроках «Зенита» изменившаяся атмосфера на домашней арене, если и сказывается, то пока не сильно. Свои голы в ворота «Урала» они забили. Оба раза отличился вернувшийся в строй после травмы форвард Иван Сергеев. Пусть это случилось и в последние 18 минут матча. Хотя после игры вратарь «Зенита» Михаил Кержаков, когда его спросили, как ему новая поддержка в лице вокалистов и барабанщиц в киверах со сцены, три раза повторил: «Мне лучше, когда был "вираж"». Звучало почти как эпизод из известного фильма: «Брат Митька помирает, ухи просит».

Победа позволила сине-бело-голубым оторваться в турнирной таблице от «Спартака» и «Ростова» на десять очков. «Спартак» сам облегчил задачу «Зениту», не сумев на домашнем поле обыграть в субботу «Ахмат» (0:0). В этом матче к тому же получил травму их лучший бомбардир — Квинси Промес. «Ростов», который тренирует Валерий Карпин, почти никто не рассматривает как претендента на титул. Так что «Зениту» осталось стабильно пройти оставшуюся часть дистанции РПЛ (девять туров), чтобы оформить очередное звание чемпиона.

Хотя следующий матч будет сложным: петербуржцев примет 9 апреля в Москве «Локомотив», за который успешно выступает Артем Дзюба, форвард, защищавший в течение шести сезонов цвета «Зенита» и ставший в его футболке лучшим бомбардиром чемпионатов России за всю историю. В четырех играх за новый клуб Дзюба забил уже шесть голов.

Кирилл Легков