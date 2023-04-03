Полосатый кейс

50 лет назад, 3 апреля 1973 года, компания IBM представила технологию линейного штрихового кодирования Universal Product Code. Сейчас штрихкоды используются почти повсеместно: в магазинах и на складах, в медицинских лабораториях и на почте, в пунктах проката и на транспорте. Что скрывается за штриховым кодом и как его расшифровать — в материале «Ъ».
Магазины используют штриховые коды, чтобы отслеживать товары на складе, сокращать очереди на кассе и предотвращать кражи в торговом зале. Впервые штрихкод появился на жевательной резинке Juicy Fruit. Наклейки нанесли в супермаркете города Трой (штат Огайо, Соединенные Штаты) в июне 1974 года. Сейчас пачка находится в Музее американской истории Смитсоновского института.
Первыми тремя цифрами обозначена страна, в которой выпустили товар. За следующими четырьмя цифрами скрыт регистрационный номер компании-производителя. Его присваивает специальная региональная организация. Еще пять цифр — код товара. Его придумывает сам производитель или продавец. Последняя цифра штрихкода считается проверочной. По ней можно вычислить подделки.
Штрихкоды крупнейших торговых партнеров и соседей России
|
В современном штриховом коде скрыта информация о стране происхождения, компании-производителе и технических характеристиках — наименовании, артикуле, цвете, массе и размере. Часть этой информации считывается только с помощью сканеров, часть можно вычислить «на глаз».