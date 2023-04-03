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Коммерсантъ FM
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Полосатый кейс

Что скрывают штрихкоды

50 лет назад, 3 апреля 1973 года, компания IBM представила технологию линейного штрихового кодирования Universal Product Code. Сейчас штрихкоды используются почти повсеместно: в магазинах и на складах, в медицинских лабораториях и на почте, в пунктах проката и на транспорте. Что скрывается за штриховым кодом и как его расшифровать — в материале «Ъ».

Магазины используют штриховые коды, чтобы отслеживать товары на складе, сокращать очереди на кассе и предотвращать кражи в торговом зале. Впервые штрихкод появился на жевательной резинке Juicy Fruit. Наклейки нанесли в супермаркете города Трой (штат Огайо, Соединенные Штаты) в июне 1974 года. Сейчас пачка находится в Музее американской истории Смитсоновского института.

Первыми тремя цифрами обозначена страна, в которой выпустили товар. За следующими четырьмя цифрами скрыт регистрационный номер компании-производителя. Его присваивает специальная региональная организация. Еще пять цифр — код товара. Его придумывает сам производитель или продавец. Последняя цифра штрихкода считается проверочной. По ней можно вычислить подделки.

Штрихкоды крупнейших торговых партнеров и соседей России

Код Страна
000–139 США и Канада
300–379 Франция
400–440 Германия
450–459, 490–499 Япония
460–469 Россия
470 Киргизия
474 Эстония
475 Латвия
476 Азербайджан
477 Литва
478 Узбекистан
481 Белоруссия
482 Украина
483 Туркменистан
484 Молдова
485 Армения
486 Грузия
487 Казахстан
488 Таджикистан
590 Польша
640–649 Финляндия
690–699 Китай
700–709 Норвегия
800–839 Италия
865 Монголия
867 КНДР
868, 869 Турция
870–879 Нидерланды
880 Южная Корея

В современном штриховом коде скрыта информация о стране происхождения, компании-производителе и технических характеристиках — наименовании, артикуле, цвете, массе и размере. Часть этой информации считывается только с помощью сканеров, часть можно вычислить «на глаз».

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