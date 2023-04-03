Полосатый кейс

50 лет назад, 3 апреля 1973 года, компания IBM представила технологию линейного штрихового кодирования Universal Product Code. Сейчас штрихкоды используются почти повсеместно: в магазинах и на складах, в медицинских лабораториях и на почте, в пунктах проката и на транспорте. Что скрывается за штриховым кодом и как его расшифровать — в материале «Ъ».

Магазины используют штриховые коды, чтобы отслеживать товары на складе, сокращать очереди на кассе и предотвращать кражи в торговом зале. Впервые штрихкод появился на жевательной резинке Juicy Fruit. Наклейки нанесли в супермаркете города Трой (штат Огайо, Соединенные Штаты) в июне 1974 года. Сейчас пачка находится в Музее американской истории Смитсоновского института.

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Первыми тремя цифрами обозначена страна, в которой выпустили товар. За следующими четырьмя цифрами скрыт регистрационный номер компании-производителя. Его присваивает специальная региональная организация. Еще пять цифр — код товара. Его придумывает сам производитель или продавец. Последняя цифра штрихкода считается проверочной. По ней можно вычислить подделки.

Штрихкоды крупнейших торговых партнеров и соседей России Код Страна 000–139 США и Канада 300–379 Франция 400–440 Германия 450–459, 490–499 Япония 460–469 Россия 470 Киргизия 474 Эстония 475 Латвия 476 Азербайджан 477 Литва 478 Узбекистан 481 Белоруссия 482 Украина 483 Туркменистан 484 Молдова 485 Армения 486 Грузия 487 Казахстан 488 Таджикистан 590 Польша 640–649 Финляндия 690–699 Китай 700–709 Норвегия 800–839 Италия 865 Монголия 867 КНДР 868, 869 Турция 870–879 Нидерланды 880 Южная Корея

В современном штриховом коде скрыта информация о стране происхождения, компании-производителе и технических характеристиках — наименовании, артикуле, цвете, массе и размере. Часть этой информации считывается только с помощью сканеров, часть можно вычислить «на глаз».