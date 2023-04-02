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Коммерсантъ FM
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В аэропорту Норильска вторые сутки из-за непогоды задерживаются вылеты десятков самолетов

Неблагоприятные метеоусловия стали причиной задержки 22 рейсов в аэропорту Норильска. Об этом рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, которая организовала проверку соблюдения прав пассажиров в связи с задержкой рейсов.

«В международном аэропорту Норильск в связи с неблагоприятными метеоусловиями объявлены длительные задержки на прибытие и выполнение 22 рейсов авиакомпаний “Сибирь” и “Нордстар” из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Уфы, Красноярска, Абакана и Перми и в обратном направлении в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Абакан и Пермь»,— говорится в сообщении надзорного ведомства. Отмечается, что задержка рейсов может составлять до двух суток.

31 марта в Норильске было объявлено «штормовое предупреждение по очень сильному ветру», оно сохраняется и сегодня, 2 апреля. С 1 апреля по решению ГИБДД на автодороге Норильск—Кайеркан—Алыкель введен временный запрет для движения всех видов автотранспорта, кроме технологического.

Константин Воронов, Новосибирск

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