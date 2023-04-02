В Ростовской области произошел пожар на шахте «Обуховская», в забое более 200 горняков

В Ростовской области на шахте «Обуховская» произошел пожар. В забое находятся 229 горняков, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы. В настоящее время проводится эвакуация.

Шахта «Обуховская» находится в 5 км от города Зверево Ростовской области. Шахта находится в управлении АО «Шахтоуправление "Обуховская"».

По данным «Интерфакса», информация о задымлении в ГУ МЧС поступила в 10:40 мск. Задымление произошло на глубине 199 м., передает агентство. «Открытого горения нет, на месте происшествия запущена вентиляционная система»,— сообщили в МЧС.

На месте происшествия работает нештатное аварийное спасительное формирование. Пострадавших нет, сообщили ТАСС в МЧС.

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