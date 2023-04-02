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Коммерсантъ FM
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Украина и Польша договорились о создании единых пунктов пропуска на границе

Замминистра инфраструктуры Украины Сергей Деркач заявил, что совместно с Польшей проводится работа по созданию единых контрольно-пропускных пунктов на границе. В настоящий момент соглашение находится на подписи у польских властей, отметил он.

«Это единое помещение, единая территория, когда заезжает авто или приходит человек и происходит контроль пограничников и таможенников одной и второй страны одновременно, это ускоряет процедуру пересечения границы и снижает риски коррупции и контрабанды, так как там работают сотрудники полиции обеих стран»,— объяснил Сергей Деркач в эфире телеканала «Рада» и добавил, что строительство пунктов пропуска начнется в конце 2023-начале 2024 года.

Сергей Деркач отметил, что украинская сторона ожидается строительства единых пунктов пропуска и с другими странами Евросоюза.

1 апреля погранслужба Украины сообщила о большом скоплении автомобилей на границе с Польшей. Многие украинцы, объясняли в погранслужбе, возвращались перед праздниками. Об очередях на границе также сообщалось в декабре 2022 года.

Протяженность общей границы Польши и Украины — 535 км. Согласно данным погрануправления Украины, на границе находится 14 пунктов пропуска, восемь из которых автомобильные.

Лусине Баласян

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