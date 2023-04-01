Ребцентры для участников СВО открылись во всех районах Петербурга

В каждом из 18 районов Санкт-Петербурга открылись реабилитационные и оздоровительные центры для участников военной операции в Украине. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

«Реабилитационные и оздоровительные центры, в которых оказывается высококвалифицированная помощь участникам специальной военной операции, открыты во всех районах города. Эту работу мы провели по поручению президента»,— приводит слова главы города пресс-служба Смольного.

В каждом ребцентре организована работа психологов, в том числе на дому. Помощь оказывается в том числе членам семей военнослужащих.

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