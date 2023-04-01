МЧС: сильные паводки выявлены в 34 регионах, самая сложная обстановка в Брянской области

Пострадавшими от паводков в сводке МЧС за 1 апреля числятся 34 субъекта РФ. Наиболее сложная обстановка сложилась в Брянской области, особенно в Брянске. В зоне подтопления в регионе находятся 708 домовладений.

В Новгородской области в зону подтопления могут попасть поселок Парфино и Федорковское сельское поселение, к середине апреля на озере Ильмень и реке Волхов уровни воды достигнут критических значений.

В Тульской области откачивают воду с приусадебных участков в Кимовском и Донском районах. Для жителей села Никольское Щекинского района организована переправа по воде.

В Рязанской области организуют переправу для жителей населенных пунктов Заокское и Шумашь.

«По состоянию на 1 апреля в зоне подтопления находятся 708 домовладений в г. Брянск, г. Сельцо, Жуковском м.о., Брянском, Трубчевском, Гордеевском, Дятьковском и Суражском районах, в т.ч. садовые участки вдоль р. Снежеть, Десна и Болва в СНТ г. Брянска и Брянского района»,— сообщает региональное МЧС. В зоне затопления проживает более 1,5 тыс. человек. Прохождение максимальных уровней воды рек в черте Брянска ожидается 3 апреля.

Остаются подтопленными в 34 субъектах РФ 50 жилых домов, 2105 приусадебных участков, 115 низководных мостов и 87 участков автомобильных дорог, сообщает МЧС РФ. Освободились от воды за сутки 192 приусадебных участка, 8 низководных мостов и 12 участков автомобильных дорог в 22 населенных пунктах.

Мария Федотова