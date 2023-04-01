Арендатор через суд обязал Пашковский хлебозавод забрать 18 торговых ларьков

Компания «Пашковский хлеб» через суд обязала обанкротившийся «Пашковский хлебозавод» забрать 18 нестационарных торговых киосков и выплатить неустойку за каждый день просрочки исполнения решения суда. Сведения об этом содержатся в материалах Арбитражного суда Краснодарского края.

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Стороны заключили договор аренды киосков в 2018 году. Еще одно соглашение было подписано в 2019 году. Период действия договоров составлял 5 лет каждое. В марте 2022 года ООО «Пашковский хлебозавод» было признано банкротом, в связи с чем предприятие направило в адрес арендатора извещение о расторжении вышеуказанных договоров. В свою очередь арендатор освободил киоски от товара и подготовил их к передаче арендодателю. Однако владелец ларьков в установленное время не явился и не освободил от имущества земельные участки ООО «Пашковский хлеб». Киоски остались на ответственном хранении арендатора.

Обратившись в суд, компания-арендатор выставила требования об уплате неустойки в размере 180 тыс. руб. за каждый день неисполнения судебного акта со дня вступления решения в силу.

Первая инстанция требования удовлетворила, установив размер пени 10 тыс. руб. за каждый день просрочки. Ответчик не согласился с решением, указав, что владелец ООО «Пашковский хлеб» Александр Похилько являлся участником общества с ограниченной ответственностью «Пашковский хлебозавод» с марта 2013 года по февраль 2019 года.

«Учредитель и генеральный директор знали о банкротном состоянии ответчика, а так же знали о введении процедуры конкурсного производства, однако посчитали необходимым подать исковое заявление, не указав в нем о состоянии ответчика»,— отмечено в материалах дела.

По мнению представителей Пашковского хлебозавода, договоры аренды, а также требования убрать «свое же» имущество являются мнимыми с целью включиться в реестр требований кредиторов несостоятельного предприятия.

Изучив представленные сведения Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал решение первой инстанции.

Согласно данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Пашковский хлеб» было зарегистрировано в 2004 году в Краснодаре. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом является основным видом деятельности предприятия. Компания принадлежит Александру Похилько. В 2021 году выручка организации составила 6,1 млн руб., убытки — 655 тыс. руб.

Анастасия Донскова

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