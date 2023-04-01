В Брянской области построят завод по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения

Премьер Михаил Мишустин распорядился построить в Брянской области завод по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения «120 арсенал». Минобороны будет осуществлять полномочия учредителя соответствующего федерального государственного бюджетного учреждения.

«Определить основной целью деятельности учреждения осуществление ремонта ракетно-артиллерийского вооружения в интересах обороны»,— говорится в распоряжении правительства.

Минобороны в течение двух месяцев должно утвердить устав учреждения и назначить руководителя.

Леонид Уварчев