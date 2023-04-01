Минюст объявил иностранным агентом новосибирского депутата Сергея Бойко

В обновленный реестр иностранных агентов Минюста России включен депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко. На сайте ведомства сообщается, что он «дискредитировал идеи служения Отечеству, формировал отрицательное отношение к военной службе, призывал участвовать в протестных митингах». Также депутат призывал «к борьбе с действующей государственной властью Российской Федерации», аргументирует Минюст решение.

В настоящее время депутат находится за границей. Он покинул Россию осенью 2021 года, заявив, что опасается ареста по уголовному делу о создании экстремистского сообщества. феврале стало известно, что депутат объявлен в розыск – информация об этом появилась на сайте ГУ МВД РФ. Отмечалось, что основанием для розыска стала статья УК РФ.

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Анна Егорова