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Коммерсантъ FM
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В России с 2024 года не будет зоны отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС

Правительство России исключило зону отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС. Постановление вступит в силу c 1 января 2024 года, подписал.

Зона отчуждения — территория, откуда эвакуируются или временно отселяются жители в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации или во время ее возникновения.

Подписанный премьером Михаилом Мишустиным документ признает утратившим силу постановление правительства от 2015 года «Об утверждении перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». Им утверждался перечень населенных пунктов, которые находятся в границах зон радиоактивного загрязнения из-за катастрофы. О причинах принятого решения не сообщалось.

Из зоны отчуждения исключат четыре поселка Брянской области. Правительство также сокращает число брянских населенных пунктов в зоне отселения — с 25 до 11. Также уменьшено число населенных пунктов, попавших в иные зоны радиационного заражения.

Леонид Уварчев

Фотогалерея

Чернобыльская трагедия

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Граффити на крыше высотного здания в Припяти. Вид на четвертый энергоблок, в котором произошел взрыв

Граффити на крыше высотного здания в Припяти. Вид на четвертый энергоблок, в котором произошел взрыв

Фото: Reuters

Монтаж металлоконструкций и бетонирование защитных стенок четвертого энергоблока

Монтаж металлоконструкций и бетонирование защитных стенок четвертого энергоблока

Фото: Фото Валерия Зуфарова и Владимира Репика /Фотохроника ТАСС

Контроль радиационной обстановки на первом энергоблоке, проведенный 24 мая 1986 года

Контроль радиационной обстановки на первом энергоблоке, проведенный 24 мая 1986 года

Фото: Фото Валерия Зуфарова /Фотохроника ТАСС

Разрушенный корпус четвертого энергоблока

Разрушенный корпус четвертого энергоблока

Фото: Фотохроника ТАСС

За полгода были осуществлены крупномасштабные операции по дезактивации загрязненной территории, подготовке к вводу в эксплуатацию первого и второго энергоблоков и по консервации поврежденного реактора&lt;br>На фото: участники работ по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

За полгода были осуществлены крупномасштабные операции по дезактивации загрязненной территории, подготовке к вводу в эксплуатацию первого и второго энергоблоков и по консервации поврежденного реактора
На фото: участники работ по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Фото: Фото Валерия Зуфарова и Владимира Репика /Фотохроника ТАСС

В 1986 году группа иностранных корреспондентов посетила Макаровский район Киевской области, в населенные пункты которого были эвакуированы жители из района&lt;br>На фото: иностранные журналисты наблюдают за тем, как ведется дозиметрический контроль на открытых водоемах

В 1986 году группа иностранных корреспондентов посетила Макаровский район Киевской области, в населенные пункты которого были эвакуированы жители из района
На фото: иностранные журналисты наблюдают за тем, как ведется дозиметрический контроль на открытых водоемах

Фото: Фото Алексея Поддубного /Фотохроника ТАСС

Сотрудник Курчатовского института идет по одному из корпусов Чернобыльской АЭС через три года после аварии

Сотрудник Курчатовского института идет по одному из корпусов Чернобыльской АЭС через три года после аварии

Фото: AP

Замер уровня радиации над разрушенным четвертым энергоблоком

Замер уровня радиации над разрушенным четвертым энергоблоком

Фото: Фото Игоря Костина /Фотохроника ТАСС

Мужчина в защитном костюме проверяет уровень радиации у домашних животных в зараженной зоне

Мужчина в защитном костюме проверяет уровень радиации у домашних животных в зараженной зоне

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин

Номера газет 1986 года в пустом жилом здании в городе Припять

Номера газет 1986 года в пустом жилом здании в городе Припять

Фото: Reuters

После срочной эвакуации 1986 года в Припяти никто никогда не жил

После срочной эвакуации 1986 года в Припяти никто никогда не жил

Фото: Reuters

Игрушки, разбросанные в детском саду Припяти

Игрушки, разбросанные в детском саду Припяти

Фото: Reuters

Граффити, оставленные сталкерами на стене одного из муниципальных зданий Припяти

Граффити, оставленные сталкерами на стене одного из муниципальных зданий Припяти

Фото: Коммерсантъ / Роман Рожков

Парк аттракционов в городе-призраке Припяти

Парк аттракционов в городе-призраке Припяти

Фото: Reuters

С балкона заброшенного дома в Припяти открывается вид на АЭС

С балкона заброшенного дома в Припяти открывается вид на АЭС

Фото: Reuters

Граффити у лифта в шестнадцатиэтажном доме в Припяти

Граффити у лифта в шестнадцатиэтажном доме в Припяти

Фото: Reuters

Чертово колесо в Припяти, которое работало всего один день — 26 апреля 1986 года

Чертово колесо в Припяти, которое работало всего один день — 26 апреля 1986 года

Фото: Reuters

Граффити в здании городского бассейна в Припяти

Граффити в здании городского бассейна в Припяти

Фото: Коммерсантъ / Роман Рожков

Музыкальный класс в городской школе Припяти

Музыкальный класс в городской школе Припяти

Фото: Reuters

Задний двор продуктового магазина «Восход» в центре Припяти

Задний двор продуктового магазина «Восход» в центре Припяти

Фото: AP

Граффити на административных зданиях около ДК Припяти

Граффити на административных зданиях около ДК Припяти

Фото: Фото ИТАР-ТАСС/Интерпресс

Еще строящийся новый саркофаг шириной 247 метров и весом 29 тыс. тонн для четвертого энергоблока. Сейчас конструкция уже установлена

Еще строящийся новый саркофаг шириной 247 метров и весом 29 тыс. тонн для четвертого энергоблока. Сейчас конструкция уже установлена

Фото: Reuters

Украинская девочка на траурной церемонии в память о жертвах аварии на Чернобыльской АЭС

Украинская девочка на траурной церемонии в память о жертвах аварии на Чернобыльской АЭС

Фото: AP

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Граффити на крыше высотного здания в Припяти. Вид на четвертый энергоблок, в котором произошел взрыв

Фото: Reuters

Монтаж металлоконструкций и бетонирование защитных стенок четвертого энергоблока

Фото: Фото Валерия Зуфарова и Владимира Репика /Фотохроника ТАСС

Контроль радиационной обстановки на первом энергоблоке, проведенный 24 мая 1986 года

Фото: Фото Валерия Зуфарова /Фотохроника ТАСС

Разрушенный корпус четвертого энергоблока

Фото: Фотохроника ТАСС

За полгода были осуществлены крупномасштабные операции по дезактивации загрязненной территории, подготовке к вводу в эксплуатацию первого и второго энергоблоков и по консервации поврежденного реактора
На фото: участники работ по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Фото: Фото Валерия Зуфарова и Владимира Репика /Фотохроника ТАСС

В 1986 году группа иностранных корреспондентов посетила Макаровский район Киевской области, в населенные пункты которого были эвакуированы жители из района
На фото: иностранные журналисты наблюдают за тем, как ведется дозиметрический контроль на открытых водоемах

Фото: Фото Алексея Поддубного /Фотохроника ТАСС

Сотрудник Курчатовского института идет по одному из корпусов Чернобыльской АЭС через три года после аварии

Фото: AP

Замер уровня радиации над разрушенным четвертым энергоблоком

Фото: Фото Игоря Костина /Фотохроника ТАСС

Мужчина в защитном костюме проверяет уровень радиации у домашних животных в зараженной зоне

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин

Номера газет 1986 года в пустом жилом здании в городе Припять

Фото: Reuters

После срочной эвакуации 1986 года в Припяти никто никогда не жил

Фото: Reuters

Игрушки, разбросанные в детском саду Припяти

Фото: Reuters

Граффити, оставленные сталкерами на стене одного из муниципальных зданий Припяти

Фото: Коммерсантъ / Роман Рожков

Парк аттракционов в городе-призраке Припяти

Фото: Reuters

С балкона заброшенного дома в Припяти открывается вид на АЭС

Фото: Reuters

Граффити у лифта в шестнадцатиэтажном доме в Припяти

Фото: Reuters

Чертово колесо в Припяти, которое работало всего один день — 26 апреля 1986 года

Фото: Reuters

Граффити в здании городского бассейна в Припяти

Фото: Коммерсантъ / Роман Рожков

Музыкальный класс в городской школе Припяти

Фото: Reuters

Задний двор продуктового магазина «Восход» в центре Припяти

Фото: AP

Граффити на административных зданиях около ДК Припяти

Фото: Фото ИТАР-ТАСС/Интерпресс

Еще строящийся новый саркофаг шириной 247 метров и весом 29 тыс. тонн для четвертого энергоблока. Сейчас конструкция уже установлена

Фото: Reuters

Украинская девочка на траурной церемонии в память о жертвах аварии на Чернобыльской АЭС

Фото: AP

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