В России с 2024 года не будет зоны отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС

Правительство России исключило зону отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС. Постановление вступит в силу c 1 января 2024 года, подписал.

Зона отчуждения — территория, откуда эвакуируются или временно отселяются жители в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации или во время ее возникновения.

Подписанный премьером Михаилом Мишустиным документ признает утратившим силу постановление правительства от 2015 года «Об утверждении перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». Им утверждался перечень населенных пунктов, которые находятся в границах зон радиоактивного загрязнения из-за катастрофы. О причинах принятого решения не сообщалось.

Из зоны отчуждения исключат четыре поселка Брянской области. Правительство также сокращает число брянских населенных пунктов в зоне отселения — с 25 до 11. Также уменьшено число населенных пунктов, попавших в иные зоны радиационного заражения.

Леонид Уварчев