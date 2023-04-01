Типичная стройка

Правительство донастраивает институт типового проектирования в строительстве. Принятым постановлением утверждены правила использования типовых технологических или конструктивных решений («модулей») в проектах. Это должно удешевить и ускорить строительство прежде всего социальных объектов, возводимых за счет бюджета. Также для стимулирования кредитования индивидуального жилищного строительства вводится возможность признания проектной документации типовой и в отношении частных домов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Белый дом утвердил нормативную базу для расширения типового проектирования, прежде всего для строительства социальных объектов за государственный счет. Постановлением правительства закреплен порядок признания в качестве типовых отдельных «модульных» решений (ранее речь шла только о проектной документации в целом). Такие решения будут вноситься в Единый государственный реестр заключений экспертизы (ЕГРЗ) для последующего применения застройщиками.

Поясним, что понятие самостоятельно используемых типовых технологических или конструктивных решений в составе типовой проектной документации было введено в Градостроительный кодекс с середины 2022 года. Как пояснили “Ъ” в Минстрое, принятое постановление направлено на практическую реализацию этого нововведения. Оказалось, что повторное использование проектной документации целиком является неэффективным: как правило, проектам требуются существенные корректировки, связанные с особенностями новой стройплощадки.

По словам руководителя комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифата Гарипова, трудностью использования типовой документации до сих пор «была привязка проектов к определенным зонам со специфическими характеристиками, неприменимыми в других условиях». По его мнению, возможность расширить базу за счет универсальных модульных решений позволит застройщикам «отбирать и менять подходящие модули без изменения основных конструктивных элементов».

Предполагается, что типовые решения будут разработаны для тиражирования при проектировании аналогичных объектов. Впрочем, на это потребуется время — использовать такие решения можно будет с момента их включения в ЕГРЗ, но на доработку функционала реестра постановлением отведено еще восемь месяцев.

По словам профильного вице-премьера Марата Хуснуллина, типовая документация и типовые решения упрощают процесс и сокращают срок строительства за счет того, что исключается необходимость выполнения проектных работ и прохождения экспертизы. В результате строительство обходится дешевле. По оценке Рифата Гарипова, возможность повторного применения конструкций, изделий и узлов может сократить время строительства на три-шесть месяцев. Президент объединения НОСТРОЙ Антон Глушков согласен, что нововведение позволяет удешевить и ускорить строительство. Однако, по его словам, важно решать задачи тиражируемости решений за счет их размещения в форматах, воспринимаемых программными продуктами и не требующих «перерисовки», и применения инновационных решений. Для этого в НОСТРОЙ предлагают ввести требования о наличии инноваций в проектном решении в рамках госзаказа и вести библиотеку инноваций для их тиражирования, в том числе и через типовое проектирование.

Постановлением также предусматривается возможность признания типовой и для проектной документации объектов индивидуального жилищного строительства. Как поясняет руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор, это нацелено прежде всего на стимулирование массовой ипотеки в секторе. В целом для самостоятельного строительства частного дома проектная документация не требуется, достаточно лишь соблюдения установленных норм, но при необходимости господдержки такого строительства наличие проектов «повторного применения», прошедших экспертизу, позволит упростить процесс получения необходимых документов с возможностью использования домокомплекта в качестве залога.

Евгения Крючкова