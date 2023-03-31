Экс-прокурора оставили без взятки

Кировский районный суд Саратова признал бывшего прокурора Кировского района города Андрея Пригарова виновным в мошенничестве, но при этом оправдал по эпизоду о взятке. Именно по подозрению в получении денег от руководства ООО «Ритуал» Андрей Пригаров и был задержан. Суд не обнаружил в действиях экс-прокурора события преступления. Оправдан и другой фигурант дела — Олег Вартанов, которому вменялось в вину посредничество при передаче взятки. В итоге суд приговорил Андрея Пригарова к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 200 тыс. руб., тогда как гособвинение требовало для бывшего коллеги десять лет колонии. При этом судья отсрочил наказание на два года из-за того, что экс-прокурор в одиночку воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший прокурор Кировского района города Саратова Андрей Пригаров (в центре)

Фото: Владимир Барсуков Бывший прокурор Кировского района города Саратова Андрей Пригаров (в центре)

Фото: Владимир Барсуков

Бывший прокурор Кировского района Саратова Андрей Пригаров оправдан по эпизоду о взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ), но признан виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Такое решение огласил судья Антон Степанов. Другой фигурант дела — предприниматель Олег Вартанов, которому вменяли в вину посредничество в передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), полностью оправдан с той же формулировкой: «за отсутствием события преступления».

Таким образом, бывший районный прокурор признан невиновным по главному из двух эпизодов, представленных в обвинительном заключении, — по эпизоду о взятке.

Именно по подозрению в получении особо крупной взятки Андрея Пригарова задержали 31 декабря 2020 года. Несмотря на попытки следствия отправить прокурора в СИЗО, почти все время вплоть до оглашения приговора он провел под домашним арестом.

Процесс начался в мае прошлого года и длился почти десять месяцев. До того старший следователь по особо важным делам регионального следственного управления Следственного комитета РФ Станислав Белозерцев более года собирал материалы дела.

Одним из ключевых свидетелей по делу о взятке стал бывший руководитель саратовского МУСПП «Ритуал» Михаил Шулекин — на заседании он подтвердил, что долгое время был близким другом Андрея Пригарова и даже крестил его сына.

В суде выяснилось, что в ходе предварительного расследования Михаил Шулекин менял показания 14 раз, а накануне первого допроса сам стал фигурантом уголовного дела о незаконном отчуждении земельного участка (ч. 3 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Подробности этого дела неизвестны, так как оно было закрыто спустя примерно две недели после первой беседы Михаила Шулекина со следователем.

Видеозапись встречи изучалась в суде: там свидетель утверждал, что, будучи директором МУСПП «Ритуал», фактически основал ООО «Ритуал» и ввел в состав учредителей Олега Вартанова, которого назвал доверенным лицом Андрея Пригарова.

Олег Вартанов в течение полутора лет якобы забирал половину ежемесячной прибыли частного «Ритуала», а затем вкладывал их в строительство «Дома ритуальных услуг» возле Ешланского кладбища.

Михаил Шулекин уверял, что вторую половину он вкладывал лично, так как якобы фактически распоряжался кассой предприятия. Далее, однако, свидетель стал открещиваться от участия в руководстве ООО, уверяя, что лишь консультировал учредителя, который по совместительству работал в конторе механиком. В новых версиях показаний Михаила Шулекина сумма ежемесячных платежей стала фиксированной: 500 тыс. руб. в месяц.

В результате обвинение настаивало, что в течение 2019–2020 годов Андрей Пригаров якобы получил от компании и инвестировал в строительство 7,7 млн руб.

Долю Олега Вартанова в «Ритуале» оценили в 2,5 млн руб. Таким образом, общая сумма предполагаемой взятки составляла 10,2 млн.

«Мошеннический» эпизод основан на показаниях потерпевшего Алексея Чугунова. Гособвинение настаивало, что Алексей Чугунов передал Андрею Пригарову недостроенный дом в Саратове в обмен на помощь в избавлении от уголовного преследования, но получил три с половиной года условно за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Этот же дом весной 2021 года Ленинский районный суд Саратова признал самовольной постройкой и обязал снести. Несмотря на это, эксперт смог оценить стоимость постройки в 1,2 млн руб.

Стороне защиты удалось убедить суд в необходимости новой экспертизы: она уже учла отсутствие документов на строение и понизила стоимость в 26 раз, до 47 тыс. руб. Из показаний свидетелей следовало, что потерпевший возвел дом самовольно и на чужом земельном участке в середине нулевых. В 2010 году Алексей Чугунов якобы занял у соседа 5 млн руб. и не отдавал в течение нескольких лет. Когда кредитор, как он рассказал суду, отчаялся вернуть деньги, Андрей Пригаров предложил ему выкупить долг за 850 тыс. руб. Расписка также была представлена суду: по версии стороны защиты, именно в счет долга в распоряжение прокурора и перешел самострой.

По этому эпизоду суд приговорил Андрея Пригарова к пяти годам колонии и штрафу в размере 200 тыс. руб.

При этом судья со ссылкой на ст. 82 УК РФ учел наличие у подсудимого ребенка в возрасте до 14 лет и на два года отсрочил наказание. Преступное деяние датировано августом 2013 года. Это значит, что, если экс-прокурора не отправят в колонию в течение пяти месяцев, Андрей Пригаров может избежать заключения.

После оглашения бывший прокурор сказал журналистам, что будет обжаловать приговор: «С приговором суда я согласен полностью в части моего оправдания в связи с моей непричастностью, в связи с отсутствием события преступления в моих действиях. В остальной части приговор считаю незаконным».

Никита Маркелов, Саратов