Главные новости за 27-31 марта. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил достроить здание противотуберкулезной больницы в Саратове раньше срока — до конца года. Новая больница рассчитана на 454 места. Подрядчик уверяет, что сдать объект с опережением графика возможно.

В Астраханской области следователи начали проверку по факту гибели 43-летней женщины предположительно от укусов собак. Как сообщили в СУ СКР по региону, тело с рвано-укушенными ранами нашли на парковке одного из домов в Советском районе. Губернатор Игорь Бабушкин предложил разрешить эвтаназию животных безболезненным способом в случае проявления ими немотивированной агрессии в отношении других животных или человека.

Антимонопольная служба выявила работавший на строительстве картель в Ростовской и Волгоградской областях, а также в Адыгее. По данным ФАС, несколько компаний заключили соглашение и ограничили конкуренцию в 121 торговой процедуре. Общая стоимость заключенных предполагаемым картелем контрактов превысила 24 млрд руб.

Правительство Саратовской области опубликовало постановление «О комплексном развитии незастроенной территории бывшего аэропорта «Саратов-Центральный». Документ устанавливает рамки, в границах которых власти и горожане смогут определить, что именно будет из себя представлять новый микрорайон. В том числе там могут появиться цирк, зоопарк и университет.

Реконструкцию Театра оперы и балета в Саратове планируют завершить до конца этого года. Работы начались в октябре 2020 года, их оценивают в 1,62 млрд руб.

В Саратовской области может быть введен запрет на нанесение татуировок несовершеннолетним. Ранее депутаты обсуждали введение административной ответственности за нанесение тату несовершеннолетним на федеральном уровне, однако теперь спикер саратовской облдумы Михаил Исаев предложил проработать запрет на уровне региона в надежде, что в других субъектах «коллеги подхватят».

Экс-главврач Саратовской стоматологической поликлиники № 3 Анатолий Карпович не смог во второй инстанции обжаловать приговор за мошенничество и взятки. Суд признал, что Карпович получил от подчиненных «на хозяйственные нужды» медучреждения больше 8 млн руб. Также ему вменяют получение взятки за назначение заведующего на пост и дальнейшее попустительство.

Члена волгоградского «Яблока» Александра Ефимова оштрафовали за дискредитацию российской армии. Причиной для возбуждения административного дела послужила публикаци в соцсети с данными отчета ООН о погибших на Украине. Политик считает, что преследование связано с его негативной позицией по переименованию Волгограда.

Решение о проведении референдума по возвращению Волгограду старого названия Сталинград могут принять в мае после праздников. На этой неделе совет по изучению общественного мнения о переименовании провел встречи с общественниками в каждом районе города.

Дарья Васенина