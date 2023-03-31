Решение о проведении референдума по переименованию Волгограда могут принять после майских праздников

Решение о проведении референдума по переименованию Волгограда в Сталинград могут принять в мае после праздников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сопредседателя совета по изучению общественного мнения о переименовании, председателя Волгоградского городского совета ветеранов Александра Струкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

На этой неделе с целью уточнения мнения волгоградцев об изменении названия города совет провел встречи с местными общественниками. Возможность переименования обсудили отдельно в каждом районе Волгограда.

На одной из встреч глава совета по изучению общественного мнения, спикер Волгоградской областной думы Александр Блошкин уточнил, что решение о проведении референдума в ближайшие месяцы принимать не планируют.

«Знаю, что изучение общественного мнения продолжится. Это раз, форсировать никто не будет, это два. Где-то, скорее всего, после майских праздников мы выйдем на ясность на счет референдума. Точно знаю, что референдум не будет привязан к выборной кампании, к Единому дню голосования, скорее все, это будет позже, если его проведение будет целесообразным», — цитирует издание Александра Струкова.

Обсуждение переименования началось в Волгограде в ноябре прошлого года. Вопрос подняли представители областной ветеранской организации. Губернатор Андрей Бочаров обозначил, что изменить название города можно только через проведение референдума.

Дарья Васенина