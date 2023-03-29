Суд за зуб

Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор бывшему главному врачу Саратовской стоматологической поликлиники № 3 Анатолию Карповичу. Его признали виновным в мошенничестве более чем на 8 млн руб., а также в получении взятки, сумма которой превышает один миллион. Карповича осудили на девять лет колонии строгого режима, выписали крупные штрафы и обязали возместить ущерб. Защита медика указывала на существенные нарушения уголовного и уголовно-процессуального законодательства в деле клиента. Карпович настаивает на своей ­невиновности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ

Судья Первого кассационного суда общей юрисдикции Светлана Пригарова не стала менять приговор экс-главврачу ГАУЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника № 3» Анатолию Карповичу. Он обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Первый приговор по делу вынесла 5 сентября 2022 года судья Кировского районного суда Саратова Дарья Богданова, а решение по апелляции 28 ноября приняла судья Саратовского областного суда Елена Леднева. В кассационный суд с просьбой пересмотреть решения за отсутствием в действиях осужденного состава преступления обратился адвокат господина Карповича Денис Тихонов.

Анатолий Карпович является кандидатом медицинских наук. С 2016-го до 28 февраля 2022 года он занимал пост президента СРОО «Ассоциация стоматологов Саратовской области». Третью стоматологическую поликлинику он возглавлял с 2014го по сентябрь 2020 года.

Как сообщали ранее в региональном Следственном комитете, Анатолий Карпович, заняв пост в 2014 году, в период с 26 февраля того года до 21 сентября 2020 года, то есть вплоть до увольнения, собирал с подчиненных деньги якобы на хозяйственные нужды медучреждения. За указанный промежуток времени господин Карпович получил таким образом 8,753 млн руб.

Осенью 2016 года главврач назначил заведующим одним из отделений стоматологии Станислава Якобсона. За это и за запрет заместителям проверять работу нового коллеги Анатолий Карпович получил от господина Якобсона 1,25 млн руб., говорится в материалах дела. Следствие полагает, что подчиненный передавал начальнику каждый месяц по 50 тыс. руб., но установлены были только два перевода такой суммы — деньги главврачу перечисляла сестра Станислава Якобсона.

Адвокат Анатолия Карповича Денис Тихонов сказал «Ъ», что считает приговор незаконным. «К сожалению, судебные инстанции нас не услышали, на наши доводы не обратили должного внимания. Мы считаем, что судом первой инстанции допущены нарушения норм процессуального права, которые не позволили суду вообще принять решение в нашу пользу. На наш взгляд, собранные доказательства не образуют, как требует закон, необходимую и достаточную, достоверную совокупность доказательств, чтобы признать лицо виновным».

Господин Тихонов полагает, что составленная фабула обвинения не позволяла суду рассмотреть дело должным образом, поскольку в ней не были конкретизированы действия, которые бы позволили говорить о наличии объективной стороны преступлений.

Защита не согласна с тем, что в описательно-мотивировочной части приговора указано, что Анатолий Карпович, «злоупотребляя доверием своих работников, обманывал их». По словам Дениса Тихонова, в соответствии с вменяемой его клиенту статьей о мошенничестве нельзя по одному и тому же факту одновременно обмануть и злоупотребить доверием.

«Здесь необходимо определиться. По поводу обмана: никто из потерпевших не говорил, что их именно Анатолий Карпович обманул. Они с ним вообще ни о чем не разговаривали. Деньги собирались главным бухгалтером, которая была и до него, и оставалась какое-то время после. Анатолий Карпович говорил, что они восстанавливали поликлинику. Объективное подтверждение этому всему в суде было предоставлено, ставили новое оборудование, минздрав на это ни копейки не выделял. Сколько денег из якобы собранных с сотрудников получил Карпович, установлено не было».

В ближайшее время Денис Тихонов встретится с Анатолием Карповичем для принятия решения об обжаловании приговора в Верховный суд.

Дарья Васенина