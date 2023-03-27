Спикер Госдумы поручил сдать здание противотуберкулезной больницы до конца года

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин посетил с рабочим визитом Саратовскую область. Региональные сторонники политика сообщают в своем Telegram-канале о заявлении главы нижней палаты российского парламента о необходимости сдать противотуберкулезную больницу в Саратове до конца этого года.

Новая больница рассчитана на 454 места. Господин Володин проинспектировал стройплощадку.

«Нынешний противотуберкулезный диспансер находится в центре города, в здании дореволюционной постройки, тесные палаты располагаются в приспособленных помещениях», — напомнили в сообщении.

Вячеслав Володин поставил задачу достроить противотуберкулезный диспансер раньше срока — до конца 2023 года. Подрядчик заверил в том, что сдать объект в этом году возможно. График работ обещают скорректировать под новую цель.

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин уточнил, что, если больницу сдадут до января 2024-го, открыть ее можно будет уже следующей весной.

Лечение от туберкулеза занимает большое количество времени, от пяти до 12-ти месяцев, поэтому в новом медучреждении организуют учебный процесс.

Дарья Васенина