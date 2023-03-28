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Антимонопольная служба выявила работавший на строительстве картель в трех регионах РФ

ФАС России выявила дорожный картель, действовавший в Ростовской и Волгоградской областях, а также в Адыгее. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольной службы РФ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Нарушившими антимонопольное законодательство признаны ООО «РостовАвтоДорСтрой», ООО «Ростовское ДСУ», ООО «Таганрогское ДСУ», ООО «ВолгоградАвтоДорСтрой», ООО «Тацинское ДСУ» и ООО «Т-Транс». По данным ФАС, несколько компаний заключили соглашение и ограничили конкуренцию в 121 торговой процедуре. Торги проходили на выполнение работ по строительству, ремонту, реконструкции и содержанию дорог федерального, регионального, межмуниципального и местного значения в трех субъектах.

Общая стоимость заключенных предполагаемым картелем контрактов составила 24,15 млрд руб.

Сергей Петунин

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