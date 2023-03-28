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Театр оперы и балета в Саратове планируют завершить до конца этого года

Саратовский Театр оперы и балета должен быть достроен до конце текущего года, заявил на совещании в региональном заксобрании председатель комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве региона Алексей Колодкин.

Фото: Николай Титов, Коммерсантъ

Фото: Николай Титов, Коммерсантъ

Господин Колодкин пояснил, что сейчас подрядчик ООО «Адепт Строй» занимается строительством пристройки к малой сцене ТЮЗа. Компания занимается восстановлением внутренних сетей, внутренней отделки и перегородок. Также «Адепт Строй» занимается возведением колонн.

Реконструкция здания Театра оперы и балета в Саратове началась в октябре 2020 года, работы оцениваются в 1,62 млрд руб. Работы финансируются из федерального бюджета.

Сергей Петунин

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