Детям не бить

В Саратовской области может быть введен запрет на нанесение татуировок несовершеннолетним. Об этом председатель областной думы Михаил Исаев заявил на заседании экспертного совета при комитете регионального парламента по государственному строительству и местному самоуправлению. Ранее депутаты обсуждали введение административной ответственности за нанесение тату несовершеннолетним на федеральном уровне, однако теперь спикер саратовской облдумы предложил проработать запрет на уровне региона в надежде, что в других субъектах «коллеги подхватят». Тату-мастера считают, что это вынудит несовершеннолетних делать это нелегально. Юристы отмечают, что подобные запреты можно легко обойти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тату-мастера опасаются, что запреты приведут к росту нелегальных услуг на рынке

Фото: Александр Богачев, Коммерсантъ Тату-мастера опасаются, что запреты приведут к росту нелегальных услуг на рынке

Фото: Александр Богачев, Коммерсантъ

Депутаты Саратовской областной думы предлагают запретить в регионе тату для несовершеннолетних. Еще в январе этого года председатель регионального заксобрания Михаил Исаев («Единая Россия») предложил обсудить эту тему. Он привел пример родителей из Казани, которые обратились к местным парламентариям с просьбой разобраться с мастерами и салонами, где делают татуировки несовершеннолетним без согласия законных представителей. Спикер облдумы говорил, что саратовские депутаты должны выступить с инициативой изменения федерального законодательства и ввести административное наказание за подобные действия.

«Сам же ребенок не всегда может оценить последствия такого поступка, который в будущем может стать даже препятствием для трудоустройства. Нельзя оставлять без внимания и вопрос здоровья. Где и кем наносится татуировка, какие материалы используются, какие последствия это повлечет»,— говорил господин Исаев. Депутаты предлагают штрафовать мастеров, которые будут делать тату несовершеннолетним. Размер наказания не уточняется.

Вчера на заседании экспертного совета при комитете регионального парламента по государственному строительству и местному само­управлению спикер сказал, что можно инициировать поправки на уровне региона. «Нужно отрабатывать два варианта: на федеральном и региональном уровнях. Эта тема уже обсуждалась на Ассоциации законодателей ПФО.Если мы примем действенные меры на регио­нальном уровне, если у нас будет хорошая практика — коллеги подхватят. А тогда это, возможно, откликнется и в федеральных нормах»,— сказал Михаил Исаев.

На заседании прозвучало, что, согласно действующему законодательству, нанесение тату причислено к бытовым услугам. Подростки с 14 до 18 лет имеют право самостоятельно распоряжаться своими средствами и совершать мелкие сделки, к которым относится и приобретение бытовых услуг.

На вчерашнем заседании экспертного совета заведующий кафедрой административного и муниципального права Саратовской государственной юридической академии Александр Соколов уточнил, что существует ряд вопросов, которые необходимо решить, чтобы предложенные меры работали. В частности, он обратил внимание на то, что признание нанесения татуировок медицинской услугой повлечет множество сложностей: лицензирование, обучение специалистов, организация номенклатуры специальностей. По словам эксперта, изменения будет необходимо внести на федеральном уровне.

Ректор СГЮА Екатерина Ильгова на этом же заседании высказала мнение, что запрет можно расширить до оказания подросткам любых травмирующих тело услуг. Что понимается под такими услугами, госпожа Ильгова не уточнила.

Саратовские тату-мастера негативно высказываются об инициативе. «Запретят или нет, в любом случае и дальше дети будут бить тату, только подпольно. А сейчас можно взять за ручку маму, прийти в салон и с ее письменного разрешения, под чутким наблюдением, в стерильных условиях и у нормального мастера сделать татуировку»,— считает тату-мастер Елизавета (попросила не указывать ­фамилию).

По ее мнению, запреты подтолкнут детей ходить к мастерам, которые «ничего не боятся, делают все, пренебрегая асептикой». Также мастер не исключает, что подростки начнут набивать татуировки чернилами от ручки и иголкой или решат купить машинку для татуирования в интернете. Тату-мастер уточнила, что подростки обращаются к ней часто, но, узнав о необходимости принести письменное разрешение от родителей, отказываются.

Глава юридического бюро «Аргумент» Андрей Ларин считает, что доказать, кто именно нанес татуировку, если речь идет о частном мастере, который не заключает договор оказания услуги, практически невозможно. В качестве доказательства можно попробовать предоставить переписку с мастером, но удалить чат для обоих собеседников возможно в любом мессенджере. На сегодняшний день ситуации в случае недовольства родителей мастером, если здоровью ребенка не был причинен ущерб, решаются через суд, но редко заканчиваются удовлетворением истца.

Дарья Васенина