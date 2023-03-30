Члена волгоградского «Яблока» признали виновным в дискредитации российской армии

Члена федерального бюро РОДП «Яблоко» Александра Ефимова признали виновным в дискредитации ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП). Об этом сообщила пресс-служба волгоградского отделения партии.

В сообщении говорится, что причиной для возбуждения дела послужила публикация от 22 января этого года на странице Александра Ефимова в соцсети с данными отчета ООН о погибших на Донбассе в 2021 году и после начала СВО. Политика оштрафовали на 30 тыс. руб. Решение судьи Волжского городского суда Волгоградской области Юлии Миловановой планируют обжаловать.

«Утром 29 марта Александру Ефимову позвонили сотрудники полиции УВД в городе Волжский Волгоградской области и пригласили на беседу. Приехавший в отделение вместе с адвокатом политик узнал, что из Центра противодействия экстремизму в управление уголовного розыска поступили материалы, которые сотрудники полиции квалифицировали как «дискредитирующие вооруженные силы», — говорится в сообщении.

На Александра Ефимова составили протокол об административном правонарушении и отвезли в городской суд. Тем не менее, рассматривали дело без политика — отказавшись давать показания, он уехал в командировку, а его интересы представлял адвокат.

Господин Ефимов намерен обжаловать решение. Политик утверждает, что произошедшее связано с его негативной позицией по переименованию Волгограда в Сталинград.

Дарья Васенина