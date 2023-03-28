На территории бывшего саратовского аэропорта могут появиться цирк, зоопарк и университет

Правительство Саратовской области опубликовало постановление от 24 марта за подписью губернатора Романа Бусаргина «О комплексном развитии незастроенной территории бывшего аэропорта «Саратов-Центральный». Земля, о которой идет речь, расположена на Соколовой горе в Кировском районе Саратова.

Опубликованный документ устанавливает рамки, в границах которых власти и горожане смогут определить, что именно будет из себя представлять новый микрорайон.

В постановлении сказано, что микрорайон на месте аэропорта должен появиться в течение 14 лет — такой установили максимальный срок реализации проекта. Для строительства ликвидируют две взлтно-посадочные полосы и стоянки самолетов Як-40, Як-42 и Ан-24.

Среди основных видов разрешенного землепользования, которые можно выбрать для участков в границах территории старого аэропорта, перечислены практически все актуальные для городской застройки варианты. Настолько, что в микрорайоне могут появиться цирк, зоопарк или зверинец, новые колледжи и ВУЗы, а также консульство.

Среди прочих вариантов застройки: жилые и нежилые дома, парковки, гаражные кооперативы, магазины и торговые центры, учреждения медицины, дошкольного и среднего образования, банки, госорганы, парки, стадионы и спортплощадки, учреждения культуры (в том числе музеи и кинотеаты), а также выставочно-ярмарочные комплексы и многое другое. В том числе предусмотрена возможность прокладки дорог и трамвайных путей.

В новом микрорайоне не получится построить жилой дом выше 14 этажей и нежилой выше 30-ти. Застеклить придется минимум 25 процентов лицевого фасада зданий.

Предусмотренные под жилые дома участки можно будет застроить максимум на 60%; под нежилые постройки — на 75%. Вне зависимости от вида пользования каждый участок должен быть озеленен минимум на 15%.

В сентябре прошлого года Саратовской области выдали из федерального бюджета кредит на 2022-25 гг. Более шести миллиардов рублей предназначены для строительства магистральных инженерных сетей на территории бывшего аэропорта. Уже определен подрядчик — учрежденное федеральным Минстроем ФАУ «РосКапСтрой».

Дарья Васенина